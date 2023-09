Wikipedia patří mezi nejčtenější média, říká Marko. O Mercedes se nestaráme, dokud nejsou vážným soupeřem

Helmut Marko reagoval na slova Tota Wolffa, který poněkud bagatelizoval rekord Maxe Verstappena.

Max Verstappen získal v Monze rekordní desáté vítězství v řadě. Toto Wolff to poté bagatelizoval. Uvedl, že je to jen pro Wikipedii a stejně to nikdo nečte. Poté nezapomněl zmínit to, co předtím uvedl také Lewis Hamilton – že Verstappen nikdy neměl silného týmového kolegu (na rozdíl právě od Hamiltona).

„Wikipedie je jedním z nejčtenějších médií,“ uvedl Helmut Marko pro Servus TV. „Možná by to Wolffovi mohl někdo říct.“

„To je rozdíl mezi námi a jimi. My se díváme na vlastní tým, abychom dosáhli co nejlepšího výkonu. Prostě si hledíme své práce a nevymýšlíme si takové příběhy jako oni. Ale o Mercedes se nestaráme, dokud pro nás není vážným soupeřem.“