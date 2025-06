Wheatley: Když Hülkenberg předjel Hamiltona, museli jsme se štípnout

Přestože do chvíle, kdy se ze Sauberu stane tým Audi, zbývá už jen něco přes půl sezony, stáj z Hinwilu v posledních 18 měsících nepůsobila tak, že by se brzy mohla rovnat s jinými továrními organizacemi.

Poslední závod v Barceloně, před kterým Sauber nasadil balíček novinek, obsahující například změnu podlahy či krytu motoru, nicméně ukázal, že by se švýcarská stáj přece jen mohla před proměnou v Audi zmátořit.

Naznačila to již kvalifikace, v níž nováček týmu Gabriel Bortoleto zaznamenal dvanáctou příčku, ale především pak závod, v němž si zkušený Nico Hülkenberg dojel pro 10 bodů za pátou příčku (k ní mu pomohl i 10sekundový trest pro Maxe Verstappena).

Na jednu stranu je sice pravda, že Hülkenbergovi pomohl jak chaos po startu, tak dobře zvolená strategie, ale Němci v neděli nechyběla ani rychlost, což potvrdil i předjetím ferrari Lewise Hamiltona po závěrečném restartu.

Z výsledku Hülkenberga měl přirozeně radost i nový šéf Sauberu Jonathan Wheatley.

„Myslím, že je to obrovská úleva, protože nyní víme, čeho jsme schopni,“ uvedl Wheatley, jehož slova cituje web Motorsport.com.

„Potěšilo mě jen to, že upgrade, který jsme nasadili, splnil to, co jsme od něj očekávali,“ prohlásil dále šéf Sauberu, který doufá, že černo-zelené monoposty budou podobně konkurenceschopné i v dalších závodech.

„V boji, který vedeme, dělá každá desetina sekundy obrovský rozdíl. Kolikrát nám chyběla setina sekundy, abychom se dostali do Q2? Jakýkoli výkon, který na autě podáte, něco přinese. Když se navíc podíváme na Barcelonu, tak za dobu, co sem jezdím, tedy od roku 1991, je tento okruh skutečným testem výkonu vozu. Obecně platí, že vůz, který zde podá dobrý výkon, bude fungovat i jinde,“ podotkl Wheatley, jenž se vyjádřil i k manévru Hülkenberg na Hamiltona.

„Byl to tak trochu okamžik, po kterém jsme se museli štípnout, protože šlo o předjetí na základě opravdového tempa,“ dodal.