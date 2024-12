Wehrleina zachránila svatozář, první závod sezony formule E vyhrál Evans

První žluté vlajky byly vyvěšeny na hlavní rovince ještě před zhasnutím červených světel. Start závodu musel být o několik minut odložen kvůli technickému problému na voze Robina Frijnse. Nizozemcův monopost stáje Envision museli maršálové odtlačit pryč z roštu.

Následný start závodu tolik nevyšel vítězi kvalifikace Pascalu Wehrleinovi, před jehož monopost Porsche se brzy dostal Oliver Rowland v Nissanu. Němec musel následně čelit tlaku dalších soupeřů, průběh závodu však po pár kolech přerušil výjezd safety caru po vzájemné kolizi Jaka Hughese v Maserati a Nica Müllera ve voze stáje Andretti.

Po restartu se dlouho nezávodilo. Nejdříve zajel do boxů a následně odstoupil veterán Lucas di Grassi s monopostem Lola Yamaha, poté zůstala na trati stát druhá Andrettiho formule Jaka Dennise a tentokrát musel být závod dokonce zastaven červenými vlajkami. Dennisův vůz totiž signalizoval červené světlo, byl tak potenciálně nebezpečný kvůli závadě na elektrické pohonné jednotce a vyžadoval zvláštní přístup od maršálů.

K dalšímu restartu došlo až po téměř půl hodině, dramatům ale rozhodně nebyl konec. Úřadující mistr světa Wehrlein na výjezdu z jedné ze zatáček vnější stopou objížděl Nicka Cassidyho a naneštěstí se bočně střetl s jeho Jaguarem. Kontakt obou vozů Wehrleina vymrštil do ochranných plotů nad bariérami, v tu chvíli jeho hlavu ochránila svatozář umístěná kolem kokpitu. Německý bývalý pilot F1 naštěstí po krátké chvíli ujistil svůj tým do rádia, že je v pořádku. Ulevit se v paddocku muselo i české závodnici Gabriele Jílkové, která pro tovární Porsche pracuje na simulátoru a do Brazílie cestovala spolu s týmem. Po Wehrleinově nehodě však následovala druhá dlouhá červená fáze.

Některým pilotům ale divoký průběh závodu pomohl. Mitch Evans měl v prvním tréninku i v kvalifikaci technické problémy a se svým Jaguarem musel startovat až z posledního místa. Po posledním restartu byl ale první a dokázal za svými zády udržet Antonia Felixe da Costu v Porsche. Evans tak v roli vicemistra světa z minulé sezony otevřel tu novou vítězstvím v Sao Paulu. Novozélandský pilot získal třináctý triumf své elektrické kariéry a vyrovnal tak na čele historické tabulky Sébastiena Buemiho a Lucase di Grassiho.

Da Costa získal v Brazílii druhé místo pro Porsche a třetí dojel historicky nejmladší pilot formule E Taylor Barnard. Britský jezdec McLarenu se dočkal premiérového pódia v šampionátu ve svém čtvrtém závodě v kariéře. Prvních tří EPrix se ještě v roli náhradníka McLarenu zúčastnil v minulé sezoně v Monaku a v Berlíně. Dobrý závod McLarenu ještě podpořil čtvrtým místem Barnardův stájový kolega a krajan Sam Bird.

Sezona mistrovství světa vozů formule E bude pokračovat 11. ledna druhým závodem v Mexiku.

Výsledky