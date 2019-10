WEC: Toyotu čeká domácí Fudži, pomůže soukromníkům „balast za úspěch“?

Toyota je na domácí trati ve Fudži dominantní. Od roku 1967 zde slavila celkový triumf čtrnáctkrát, v moderní éře FIA WEC od roku 2012 zde poté vyhrála šestkrát. Hegemonii Toyoty pod nejvyšší horou Japonska narušili pouze Timo Bernhard, Mark Webber a Brendon Hartley s prototypem Porsche 919 Hybrid v roce 2015.

Japonský tovární tým by se v poslední sezóně třídy LMP 1 před nástupem nových pravidel rád rozloučil s vozem TS050 Hybrid s okruhem ve Fudži vítězstvím, ve prospěch soukromých týmů ve třídě LMP 1 by však měl hrát nový systém „balastu za úspěch“. Ten od sezóny 2019/2020 funguje v LMP 1 po boku již dříve existujícího systému „Equivalence of Technology“ a měl by umožnit „nehybridním“ prototypům LMP 1 bojovat s Toyotami. V minulé sezóně vyhrála Toyota sedm závodů z osmi.

Výkonnost vozů ve třídě LMP 1 v úvodním závodě nové sezóny na Silverstonu reguloval pouze starší systém „EoT“, nyní už však mají organizace FIA a ACO (promotér WEC a 24 hodin Le Mans) data potřebná k tomu, aby do praxe převedly i „balast za úspěch“. Ten se bude vypočítávat samostatně pro každý podnik WEC až po dubnovou šestihodinovku ve Spa, v Le Mans se tento balanční systém využívat nebude.

Jak vlastně „balast za úspěch“ funguje? Pro každý nadcházející závod budou jednotlivé prototypy třídy LMP 1 zpomalovány v rychlosti na jedno kolo, a to podle výsledku a zisku bodů do šampionátu ze závodu předcházejícího.

Základní časovou jednotkou pro udělení balastu je 0.008 sekundy. Tato základní jednotka bude příslušnému prototypu LMP 1 násobena dvěma dalšími veličinami "X" a "Y", přičemž "X" je délka okruhu, kde se jede příští závod a "Y" je bodový rozdíl mezi prototypem, pro který je balast vypočítáván a posledním vozem klasifikovaným v celkovém pořadí závodu předcházejícího.

Pro lepší demonstraci předložme praktický příklad:

Vůz A zvítězí a získá 25 bodů

Vůz B získá 15 bodů

Vůz C skončí poslední a získá 0 bodů

Podle výše uvedených údajů vypočítáme "balast za úspěch" takto (uvažujme, že balast vypočítáváme pro fiktivní okruh v délce 5 km, tzn.: X = 5):

Vůz A: 0.008 x 5 x 25 = 1 sekunda zpomalení / kolo

Vůz B: 0.008 x 5 x 15 = 0.6 sekundy zpomalení / kolo

Vůz C: 0.008 x 5 x 0 = 0 sekund zpomalení / kolo

Faktické omezení výkonu, které budu odpovídat vypočítaným časovým hodnotám na jedno kolo, bude provedeno buď přidáním zátěže, nebo pomocí úprav výkonu a fungování pohonné jednotky daného vozu.

Ve Fudži bude nejvíce postižena Toyota #7

První výpočet balastu ve formě zpomalení vozu na jedno kolo proběhl na základě výsledků závodu na Silverstonu, není tedy překvapující, že největší zpomalení potká vítěznou Toyotu #7.

Prototyp #7 posádky Kamuj Kobajaši, Mike Conway, Jose Maria Lopez bude pod horou Fudži zpomalen v rychlosti na jedno kolo o 1.4 sekundy.

Tohoto zpomalení bude dosaženo pomocí snížení maximálního využitelného množství energie z hybridního systému na jedno kolo a zároveň snížením maximálního možného průtoku paliva.

Minimální váha obou prototypů Toyota TS050 Hybrid zůstane v Japonsku stejná, jako byla nastavena pro Silverstone, tedy 932 kg.

Toyota #8 posádky Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima, Brendon Hartley, která dojela ve Velké Británii druhá, bude na okruhu Fudži zpomalena na jedno kolo o rovnou sekundu. V porovnání s vozem #7 bude mít Toyota #8 k dispozici o 9.5 % více energie z hybridního pohonu.

Třetí nejvyšší hendikep dostane v Japonsku Ginetta #5, která byla na Silverstonu čtvrtá. Britský vůz bude zpomalen o 0.66 sekundy na jedno kolo.

Ginetta #5 bude ve Fudži těžší, její váha vzroste z 833 kg na 867 kg.

Vůz #5 dostal třetí nejvyšší balast, protože na Silverstonu v cíli třetí prototyp Rebellion #3 se neúčastní kompletní sezóny a v Japonsku nebude startovat.

Balast za úspěch se téměř nedotkne prototypu Rebellion #1, který dojel na Silverstonu na desátém místě v absolutním pořadí po problémech v závěru závodu. Tento vůz bude zpomalen o 0.03 sekundy na kolo.

Zcela bez balastu bude ve Fuji z prototypů LMP 1 závodit pouze Ginetta #6, která byla na Silverstonu nejhorším ze všech vozů v nejvyšší třídě.

„BoP“ pro LMGTE – PRO, váhový balast pro LMGTE – AM

Ve třídě LMGTE - PRO se bude i nadále využívat systém „Balance of Performance“, který se bude uplatňovat i v LMGTE - AM.

Výkonnost vozů GTE ve třídě LMGTE – PRO, která má podobně jako LMP 1 status mistrovství světa, se tak bude v rámci „BoP“ nadále omezovat pomocí snižování tlaku turbodmychadla (u vozů s přeplňovaným motorem), pomocí zásahů do palivových restriktorů a tak podobně.

První závod na Silverstonu vyhrálo v LMGTE – PRO tovární Porsche 911 RSR-19 #91 posádky Gianmaria Bruni, Richard Lietz. Německý tovární tým, který v loňské sezóně získal pohár konstruktérů, tak bude v Japonsku podobně jako Toyota usilovat o druhé vítězství v řadě.

Novinka míří do "amatérské" kategorie "gétéček", kterou bude počínaje závodem ve Fudži ovlivňovat také nově zavedený váhový balast, který se již uplatňuje ve třídě GTE evropské Le Mans Series. Detaily o nastavení tohoto systému pro třídu LMGTE - AM pro daný závod bude FIA vždy publikovat v technickém bulletinu, který vydává před závodními víkendy.

Šestihodinový závod FIA WEC pod horou Fudži odstartuje v neděli ve 4:00 ráno našeho času. V plné délce ho budete moci sledovat za poplatek prostřednictvím oficiálního streamu na webu fiawec.com nebo v oficiální mobilní aplikaci FIA WEC. V TV nabídne posledních 90 minut živě Eurosport 1, a to od 8:30. Komentářem bude přenos provázet Zdeněk Míka.

Foto: Toyota Gazoo Racing