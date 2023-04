WEC Spa: Giovinazzi s Ferrari přišel o pole position kvůli traťovým limitům

Dramatický průběh kvalifikace viděli fanoušci v belgickém Spa, kde tento víkend pokračuje sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC. Z už druhé pole position po teprve druhé kvalifikaci se již radovali u Ferrari, nakonec ale italské stáji překazily radost traťové limity.

Patnáctiminutová kvalifikační session nejvyšší třídy Le Mans Hypercar odstartovala dramatickým momentem. Brendon Hartley za volantem Toyoty GR010 Hybrid #8 v přípravném kole relativně pomalým tempem projížděl skrz slavnou pasáž Eau Rouge - Raidillon. Na jejím vrcholu pod novou tribunou Novozélanďan náhle ztratil kontrolu nad vozem a skončil v bezpečnostní bariéře. Kvalifikace tak byla v tu chvíli již podruhé přerušena červenou vlajkou. Hartleyho havárii do značné míry způsobily i studené pneumatiky, s jejichž ohříváním měli piloti ve Spa na čisté trati po dopoledním dešti značné problémy. Ve WEC jsou navíc od této sezony zakázány ohřívací dečky na pneumatiky.

Po restartu se naplno rozhořela bitva o pole position, která se odehrávala především mezi zbývající Toyotou #7 a oběma Ferrari 499P. Miguel Molina s Ferrari #50 útočil na pokoření nejlepšího času hypervozu ve Spa všech dob z kvalifikace v roce 2021 (Toyota GR010 Hybrid #7 - 2:00.747), nicméně po dvou absolutně nejlepších sektorech dojel jeden z prototypů Porsche 963 LMDh a v závěrečném úseku dráhy poztrácel drahocené setinky.

Do čela se tak s časem 2:00.812 dostal Kamuj Kobajaši s Toyotou #7, který překonal Ferrari #50 o pouhých 24 tisícin sekundy. Japonský bývalý pilot F1 byl následně povolán zpět do boxů a v závěru kvalifikace už se nepokoušel svůj čas zlepšovat. A to se Toyotě málem vymstilo. Ve svém posledním pokusu totiž dokázal Kobajašiho překonat další z bývalých pilotů F1 Antonio Giovinazzi za volantem Ferrari #51. V garáži tovární stáje AF Corse zavládno nadšení ze zisku druhé pole position sezony, nicméně to po krátké chvíli opadlo. Giovinazzi totiž o svůj nejlepší čas přišel kvůli překročení traťových limitů.

Na prvním místě na roštu tak v sobotu bude stát Toyota #7 zásluhou Kamuje Kobajašiho a vozy Ferrari #50 a #51 odstartují z druhého, respektive třetího místa. Na čtvrté a páté pozici se po kvalifikaci seřadily oba tovární prototypy Cadillac V-Series.R #2 a #3. Následuje šesté tovární Porsche 963 LMDh #6 před soukromým Porsche #38 stáje JOTA Sport. Osmý je Glickenhaus #708 před Peugeotem #93 a druhým továrním Porsche #5, které zakončuje nejlepší desítku.

Ve třídě LMP 2 vyhrál kvalifikaci Tom Blomqvist pro stáj Zaka Browna United Autosports, v LMGTE Am získal pole position jako první Ománec v historii vytrvalostního mistrovstí světa WEC Ahmad Al Harthy s Astonem Martin Vantage týmu TF Sport startujícím pod hlavičkou Oman Racing Team. Během kvalifikace LMGTE Am byly poprvé vyvěšeny červené vlajky, konkrétně po nehodě amerického gentleman drivera PJ Hyetta za volantem Porsche #56 rovněž na vrcholu Eau Rouge - Raidillon.

Sobotní šestihodinový závod startuje ve 12:45 a živě ho nabídne Eurosport 2. Přímý přenos startuje ve 12:15.