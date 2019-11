WEC Šanghaj: Toyoty zpomaleny téměř o tři sekundy, otevírá se šance soukromníkům?

Čtyřhodinovka na Silverstonu byla prvním závodem nové sezóny, tím pádem ve Velké Británii ještě nemohl být využit nový „balast za úspěch.“ Pro jeho stanovení vedení šampionátu ještě nemělo potřebná data, a tak se nový systém dočkal premiéry ve světovém vytrvalostním šampionátu až pod horou Fudži.

V Japonsku již bylo dění v závodě „balastem za úspěch“ zjevně ovlivněno. Na Silverstonu vítězná Toyota #7 byla v Japonsku více znevýhodněna, díky čemuž na sesterskou Toyotu #8 ztrácela 0.4 sekundy na jedno kolo. „Balast za úspěch“ tak dopomohl posádce Hartley, Buemi, Nakadžima k dominantnímu vítězství, více zpomalený vůz Toyota #7 musel naopak během první hodiny závodu odolávat tlaku ze strany Bruna Senny a týmu Rebellion Racing.

Po dvou závodech jsou na tom nyní obě Toyoty zcela stejně, prototypy #7 i #8 doposud v sezóně 2019/2020 získaly po jednom vítězství, jednom pole position i jednom druhém místě. To pro nedělní závod v Šanghaji znamená, že oba japonské vozy dostanou shodný „balast za úspěch“ v podobně zpomalení o 2.74 sekundy na jedno kolo. Cíleného zpomalení bude dosaženo omezením maximálního objemu paliva využitelného pro jeden stint a zúžením palivových restriktorů.

Druhý nejvyšší „balast za úspěch“ postihne v Číně v průběžném pořadí nejlepší z prototypů LMP 1 bez hybridního pohonu, kterým je vůz #1 švýcarské stáje Rebellion. Prototyp #1 bude v Šanghaji na jedno kolo po zvýšení minimální váhy o 37 kg na 862 kg pomalejší o 0.89 sekundy.

„Balast za úspěch“ je pro čtyřhodinovku v Šanghaji pro vozy LMP 1 vypočítáván ve vztahu k průběžně nejhůře postavenému vozu v pořadí třídy, kterým je Ginetta #6. To znamená, Toyoty byly zpomaleny nejvíce vůči tomuto britskému prototypu, zásadní je ale fakt, že s téměř dvousekundovým hendikepem budou japonské vozy bojovat i proti jedinému vozu Rebellion R13 Gibson.

Pro „rebely“ se tak v Číně otevírá jedinečná (a možné také poslední) šance na překonání obou japonských hybridních vozů. Okruh v Šanghaji vyhovuje speciálům s vysokou maximální rychlostí, ve které právě prototypy bez hybridního pohonu výrazně převyšují prototypy hybridní. Už v loňském roce s prototypem týmu Rebellion zaostal Andre Lotterer v kvalifikaci za první řadou o pouhou jednu desetinu sekundy, dobře rozjetý závodní víkend však švýcarské stáji zhatil déšť, ve kterém Toyotám s pohonem všech kol nemohly konkurovat. Letošní šanghajská neděle však má být slunečná a tým Rebellion se by se tak měl řídit heslem „teď, nebo nikdy.“

Nejmenší hendikep z vozů LMP 1 ve vztahu k Ginettě #6 postihne sesterskou Ginettu #5, která bude na jedno kolo zpomalena díky přidání 5 kg zátěže a zvýšení minimální váhy na 861 kg.

Aston Martin se vrací do oblíbené Šanghaje

Ve třídě LMGTE – PRO se na závod v Šanghaji určitě těší každý v továrním týmu Aston Martin Racing. Právě na čínském okruhu totiž v minulé sezóně získala britská stáj první vítězství s novou generací vozu Vantage v silné konkurenci značek Ferrari, Porsche, Ford, BMW a Chevrolet.

Aston Martin navíc do Šanghaje přijíždí na vítězné vlně, protože jeho dánská posádka Marco Sorensen, Nicki Thiim zvítězila minulý měsíc ve Fudži a v celkovém pořadí mistrovství světa jezdců GTE drží druhé místo o pouhý bod za dvěma jezdci Porsche Michaelem Christensenem a Kevinem Estrem.

Britské vozy v LMGTE – PRO však v Šanghaji lehce omezí nové nastavení „Balance of Performance“, díky kterému budou mít speciály Vantage GTE o jeden litr nižší objem palivové nádrže. To se dotkne i dalších vozů Vantage ve třídě LMGTE – AM.

Po nevydařeném startu sezóny bude chtít v Číně určitě výraznějším způsobem zabodovat také Ferrari, které se ani s jedním ze dvou vozů 488 GTE Evo ještě letos na podzim nedostalo na stupně vítězů. Lépe postavená posádka James Calado, Alessandro Pier Guidi je po dvou čtvrtých místech zatím až na páté pozici.

Michelin versus Goodyear v LMP 2

Zajímavé bude opět i dění ve třídě LMP 2, kde bude v Šanghaji pokračovat souboj mezi pneumatikáři Michelin a Goodyear. Americká firma Goodyear se na poli třídy LMP 2 po dlouhé pauze vrací do světa motorsportu a první pódium si připsala již ve Fudži, a to zásluhou druhého místa týmu Jackie Chan DC Racing. Stáj hvězdy akčních filmů bude navíc v Šanghaji na domácí půdě, což bude pro všechny členy týmu a jezdeckou trojici prototypu Oreca 07 #37 Gabriel Aubry, Will Stevens, Ho-Pin Tung extra motivací navíc. Dočká se Goodyear v Číně prvního vítězství po comebacku na závodní okruhy? To se dozvíme v neděli.

Velká pozornost bude v LMP 2 pochopitelně upřena také na Orecu 07 Gibson #29 holandské stáje Racing Team Nederland. Tým kolem závodícího šéfa a podnikatele Fritse van Eerda získal v říjnu pod horou Fudži první vítězství ve FIA WEC, které se zrodilo především zásluhou vynikajících stintů dvou rychlých holandských profesionálů Gieda van der Gardeho a Nycka de Vriese, letošního šampiona formule 2 a nového rekruta Mercedesu pro kampaň ve formuli E.

Racing Team Nederland obecně prožívá snový start do sezóny 2019/2020 poté, co ve třídě LMP 2 přešel od šasi Dallara P217 ke světově nejvyužívanější Orece 07. Holanďané po dvou závodech ve své třídě vedou šampionát, protože před triumfem ve Fudži získali druhé místo na Silverstonu. Ke zlepšeným výsledkům týmu určitě přispívá i aktuální jezdecká forma majitele sítě supermarketů Jumbo van Eerda, který jakožto „gentleman driver“ prožívá z jezdeckého hlediska nejlepší období své kariéry.

Váhové balasty v LMGTE – AM

Ve třídě LMP 1 se pro vyrovnávání startovního pole využívá „balast za úspěch“, vozy ve třídě LMGTE – PRO pro změnu omezuje a vzájemně vyvažuje „Balance of Performance“, tou nejjednodušší „balastovou“ cestou se však postupuje v LMGTE – AM, kde nejúspěšnější vozy dostávají mezi závody závaží navíc.

Nejtěžší zátěž si v Číně poveze Ferrari 488 GTE Evo #83, protože jeho posádka Emmanuel Collard, Nicklas Nielsen, Francois Perrodo získala v předešlých dvou závodech první a druhé místo, díky čemuž nyní vede v celkovém pořadí o 10 bodů před Jonathanem Adamem, Charliem Eastwoodem a Salihem Yolucem, kteří se střídají za volantem rudého Astonu Martin týmu TF Sport.

After a maiden #WEC victory in Fuji, @OfficialTFSport is aiming to make it double in Shanghai this weekend. 💯#4HShanghai pic.twitter.com/19DULNLVAR — WEC 🇨🇳 🐲 (@FIAWEC) November 6, 2019

Ferrari #83 bude proto v Šanghaji jako jediné v LMGTE – AM vážit více než 1300 kg, konkrétně 1310 kg. Druhé nejtěžší bude během čínské čtyřhodinovky Ferrari týmu MR Racing (1280 kg) a třetí nejtěžší Aston Martin stáje TF Sport bude vážit 1272 kg.

Třetí závod sezóny 2019/2020 světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC budete moci sledovat v plné délce živě v neděli od 4:55 na Eurosportu 1.