WEC pokračuje v Austinu. Získá Toyota první vítězství v Texasu?

Světový vytrvalostní šampionát sportovních vozů navštěvoval Okruh Amerik po přesunu ze Sebringu pravidelně od roku 2013 až do sezóny 2017, kdy v LMP 1 posledním rokem působilo tovární Porsche. V konkurenci Audi a Porsche v Texasu nedokázala v celkovém pořadí ještě ani jednou zvítězit tovární Toyota, poslední šance pro japonský tým v končící éře LMP 1 tak přichází v sezóně 2019/2020.

V roce 2013 premiérovou „šestihodinovku“ v Austinu vyhrálo Audi R18 e-tron quattro, v jehož posádce tehdy figurovaly dvě legendy Allan McNish a Tom Kristensen. Se dvěma veterány před sedmi lety závod absolvoval ještě Francouz Loic Duval, který pro Audi v DTM závodí dodnes. Audi poté v Austinu vyhrálo i v nadcházející sezóně 2014, kdy se za volantem aktualizované verze prototypu R18 e-tron quattro střídala proslulá posádka inženýrky Leeny Gade André Lotterer, Marcel Fässler, Benoit Tréluyer.

Po dvou triumfech Audi přišla tříletá vítězná šňůra Porsche. Prototypy 919 Hybrid vyhrály v Austinu v letech 2015, 2016 i 2017. V sezónách 2015 a 2016 získala v Austinu dvě vítězství za sebou posádka Mark Webber, Timo Bernhard, Brendon Hartley. Bernhard a Hartley poté vyhráli i dosud poslední šestihodinovku na Okruhu Amerik v roce 2017, třetím členem jejich posádky už ale byl Novozélanďan Earl Bamber, protože Mark Webber po zisku titulu mistra světa v sezóně 2016 ukončil kariéru.

The first session of this long #6hCOTA Saturday is done and dusted. Let’s take a look at the best pics from first practice 📸@fiawec @cota #TOYOTA #PushingTheLimitsForBetter #Endurance pic.twitter.com/ysVMmiU7xK — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) February 22, 2020

Šance pro Toyotu

V éře tří továrních týmů v LMP 1 se Toyota v Austinu nedokázala ani jednou prosadit na nejvyšší stupínek na pódiu, velká šance na celkový triumf se ale Japoncům otevírá dnes. Ve třídě LMP 1 se totiž šestihodinového závodu zúčastní pouze tři prototypy, protože britské vozy Ginetta G60-LT-P1 z Bahrajnu místo do USA „odcestovaly“ do továrny na ostrovech pro předem naplánovanou údržbu v průběhu sezóny. Britské Ginettě zkomplikoval program sezóny 2019/2020 přesun pátého závodu z původně zvoleného Sao Paula do Austinu.

Proti Toyotám tak bude v Texasu závodit pouze jediný prototyp Rebellion R13 Gibson #1 týmu Rebellion Racing. Švýcarští „rebelové“ v této sezóně již dokázali Toyoty porazit v Šanghaji a v Austinu se jim naskýtá další výborná šance na vítězství, a to díky výhodně nastavenému systému hendikepu za úspěch. V prosincovém závodě v Bahrajnu získala Toyota vítězný double a „za odměnu“ byl prototyp #7 pro Austin zpomalen na jedno kolo o 2.77 sekundy a sesterský vůz #8 o 2.21 sekundy. Tým Rebellion Racing se naopak dočkal váhové úlevy, vůz #1 je v Austinu o 35 kg lehčí a na jedno kolo je zpomalen pouze o 0.55 sekundy.

„Rebelové“ mají dnes stoprocentně poslední šanci na vítězství v Austinu v celkovém pořadí. Švýcarská stáj totiž oznámila, že po letošním Le Mans ukončí své závodní aktivity.

Vítězové Daytony a nová „korveta“

Prvního ze dvou závodů sezóny WEC 2019/2020 v USA (hned po Austinu následuje v březnu Sebring) se ve třídě LMP 2 zúčastní také tým DragonSpeed, který si hned na úvod roku připsal vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce v Daytoně. Nejslavnější americký čtyřiadvacetihodinový závod vyhráli s Orecou 07 Gibson ve třídě LMP 2 Colin Braun, Ben Hanley, Henrik Hedman a Harrison Newey, přičemž první tři jmenovaní se se stejným vozem zúčastní i dnešního závodu WEC.

Zajímavý „přídavek“ najdeme také ve třídě LMGTE – PRO, kde se závodu zúčastní nový vůz Chevrolet Corvette C8.R. Pro novou generaci „korvety“ to bude po Daytoně teprve druhý soutěžní start a za volantem se budou střídat zkušení piloti Jan Magnussen a Mike Rockenfeller. Stejná dvojice se poté zúčastní s vozem Corvette C8.R i závodu WEC na Sebringu.

Díky startu „korvety“ tak budeme v USA sledovat poprvé v této sezóně ve třídě LMGTE – PRO čtyři značky – Porsche, Ferrari, Aston Martin a Chevrolet.

Pozornosti neunikne ani Porsche 911 RSR #57, které je v čele průběžného pořadí třídy LMGTE - AM. Tento vůz, o který se stará německý tým Project 1, pojede dnešní závod ve speciálních historických barvách Wynn's. Společnost Wynn's podporuje amerického gentleman drivera Bena Keatinga, jenž je součástí posádky vozu #57. V barvách Wynn's jsme viděli již loni v Le Mans Keatingův soukromý Ford GT ve třídě LMGTE - AM nebo Mercedes-AMG GT3 v sezóně 2019 zámořského šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Šestihodinový závod FIA WEC v Austinu budete moci sledovat živě a non-stop od 18:50 na Eurosportu 2. Komentářem budou provázet Zdeněk Míka a Jiří Šlégl.

Foto: Toyota