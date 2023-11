WEC Bahrajn: Toyota slaví triumf a tituly, raduje se i Kubica

Sezona 2023 vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC vyvrcholila sobotním osmihodinovým závodem v Bahrajnu. Vítězný double oslavila tovární Toyota, která rovněž posbírala mistrovské tituly mezi značkami i jezdci. Historii třídy LMP 2 ve WEC pak jako šampion uzavřel i Robert Kubica.

Světový titul mezi značkami si Toyota zajistila již domácím triumfem ve Fudži, v Bahrajnu se ještě muselo rozhodnout o tom, která z posádek oslaví titul mistrů světa mezi jezdci. I když si matematické šance udržovaly i obě trojice továrního Ferrari, bylo jasné, že pokud nenastanou skutečně mimořádné okolnosti, tak bude boj o světový jezdecký primát probíhat čistě mezi piloty Toyoty.

Posádka hypervozu Toyota GR010 Hybrid #7 ve složení Kamuj Kobajaši, Jose Maria Lopez, Mike Conway potřebovala pro šanci na zisk titulu nutně porazit druhou trojici ze sesterského vozu #8, nicméně tento plán dostával trhliny už od kvalifikace. Tu pro Toyotu #8 vyhrál Brendon Hartley, který tak své posádce připsal bonusový bod za pole position.

Do osmihodinovky z prvního místa s „osmičkou“ dobře odstartoval Sebastien Buemi. Švýcar si pohlídal první místo, pohroma naopak potkala Mika Conwaye za volantem „sedmičky“. Britský pilot byl v první zatáčce po startu roztočen Earlem Bamberem za volantem továrního Cadillacu. Conway se propadl až na úplný chvost startovního pole a Bamber byl jako viník kolize potrestán penalizací stop and go.

Nešťastný moment, ke kterému došlo jen krátce po zhasnutí červených světel, defacto rozhodnul nejenom o vítězi závodu, ale též o letošních mistrech světa. Buemi využil i smůly sesterského vozu a během úvodních dvou hodin za volantem vypracoval pro Toyotu #8 velký náskok, který posléze navyšovali i jeho parťáci Brendon Hartley a Rjo Hirakawa.

Posádka Buemi, Hartley, Hirakawa nakonec zvítězila před sesterskou sestavou „sedmičky“ o téměř minutu, a kromě triumfu v bahrajnském finálovém podniku se piloti Toyoty #8 radují též z obhajoby titulu mistrů světa. Na stupních vítězů obě posádky Toyoty doplnili ještě Antonio Fuoco, Miguel Molina a Nicklas Nielsen, kteří dovezli do cíle na třetím místě Ferrari 499P #50.

Triumfálně skončila sezona ve třídě LMP 2 pro belgický tým WRT. Ten získal vítězný double a v cíli první posádka prototypu Oreca 07 #41 ve složení Robert Kubica, Louis Delétraz, Rui Andrade navíc slaví zisk titulu jezdeckých šampionů. Tým WRT a jeho piloti jsou navíc historicky posledními šampiony třídy LMP 2 v rámci WEC, protože tato kategorie už od příštího roku nebude součástí vytrvalostního mistrovství světa.

Velkou derniérou byl osmihodinový závod v Bahrajnu pro speciály GTE. Historicky poslední soutěžní start dosluhujících vozů proměnily ve vytoužené premiérové vítězství „železné dámy“ z týmu Iron Lynx. Čistě ženská posádka Porsche 911 RSR-19 #85 ve složení Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey zvítězila po startu z pole position před Liamem Talbotem, Casperem Stevensonem a Tomonobuem Fudžim z Astonu Martin Vantage #777 stáje D’Station Racing.

Už v Monze si vůbec poslední mistrovský titul ve třídě LMGTE – AM zajistil americký tým Corvette Racing a jeho jezdci Ben Keating, Nicolas Varrone a Nicky Catsburg. Příští rok ve WEC nahradí speciály GTE vozy GT3.

Sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC 2024 odstartuje novým desetihodinovým závodem v Kataru 2. března. Na stejném místě proběhnou předtím 24. a 25. února předsezonní testy.