Webber vyzdvihuje „fenomenálního“ Verstappena. F1 by ho měla objímat, říká

Verstappen v dramatickém finále sezóny porazil ve Velké ceně Abú Dhabí Lewise Hamiltona.

24letý Nizozemec od roku 2015, kdy jako 17letý přišel do F1, vyhrál 20 velkých cen, z toho polovinu v loňském ročníku.

Po motokárách Verstappen strávil jen jednu sezónu ve formuli 3 a okamžitě přešel do F1. Už o rok později, kdy dostal poprvé šanci u Red Bullu po přestupu z Toro Rosso, vyhrál hned svůj první závod ve Španělsku.

„Když přišel do tohoto sportu, ukázal na svůj věk obrovskou vyspělost, jeho sebedůvěra je doslova biblická. Není snadné těmto vozům rychle přijít na kloub,“ řekl Webber pro Channel 4.

Verstappen enormně zvýšil zájem o formuli 1 v Nizozemsku. Vloni se F1 po více než 30 letech vrátila na okruh Zandvoort, kde Verstappen před plnými tribunami domácích fanoušků stylem start-cíl suverénně vyhrál.

„Verstappen uchvátil národ. Podívejte se na Velkou cenu Nizozemska. Pro tento sport to bylo něco fenomenálního a úplně nové měřítko. Jezdci jako on přicházejí jednou za deset let. Verstappen je naprosto fenomenální a sport by jej měl objímat.“

V sezóně 2021 byl Verstappen největším soupeřem Lewise Hamiltona v honbě za Britovým rekordním osmým titulem. Mezi oběma jezdci došlo v průběhu sezóny několikrát také ke kontaktu.

„Formuli 1 sleduje dlouho, viděl Lewise, jak dominuje tomuto sportu a řekl si 'Chci toho také kousek'. Není ohromený osobnostmi, vůbec ho neovlivňuje jejich reputace. Dívá se na to stylem 'tohle je moje území, jsem závodník a svou přítomnost dám pocítit', což se mu daří mimořádně dobře,“ dodává Webber.

„On i Lewis měli svoje momenty. Defekt v Baku, nehoda v Silverstonu, což byla Lewisova chyba, Max to podle mě naopak přehnal v Saúdské Arábii. Oba si museli projít zkouškami a trápením, nakonec si ale může říct, že porazil Hamiltona, který byl hladový a ve formě,“ uzavírá Australan.