Webber: Verstappen se v závodech Hamiltonovi zatím nevyrovná

Právě skončený ročník byl Verstappenovým šestým ve formuli 1. Stejně jako loni v celkovém pořadí skončil na třetím místě, hned za suverénní sestavou Mercedesu. Nizozemští novináři se zeptali Marka Webbera, který své největší úspěchy stejně jako Verstappen získal u Red Bullu, jaké je v jeho očích srovnání mezi Verstappenem a Hamiltonem.

„Max odvedl opravdu solidní práci. Je v poslední fázi vybrušování svého umění, mohu-li to tak říci. Je na Hamiltonově úrovni v kvalifikacích? Ano, je. Vyrovná se mu v závodech. Podle mě ne. Ale to je normální. V prvních pěti letech ve formuli 1 těžko získáte pět titulů. Nikomu se to nepovedlo,“ řekl Webber a doplnil, že k vyrovnání se Hamiltonovi Verstappenovi zbývá nasbírat ještě nějaké zkušenosti:

„Mnoho jezdců se nedostává do podobné situace – dominuje a daří se mu v klidu duše pravidelně sbírat úspěchy, aniž by tím byl přesycen. Chce to zkušenosti, Verstappen se to musí naučit. On a Charles Leclerc, mimochodem. Tito dva jsou velikány budoucnosti,“ prohlásil Webber.