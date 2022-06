Webber: Red Bull bude letos dominovat, Max to může zabalit tři závody před koncem

Red Bull, ve kterém Webber strávil nejúspěšnější část své kariéry, vyhrál sedm z úvodních devíti letošních závodů. Díky šesti vítězstvím si loňský mistr světa Max Verstappen vybudoval už 36bodový náskok na svého týmového kolegu Sergia Péreze v průběžném pořadí.

Přesto má Red Bull soupeře ve Ferrari a Charlesovi Leclercovi, kteří se snaží s Verstappenem bojovat. Monopost F1-75 je přitom považován za nejlepší z pohledu rychlosti na jedno kolo.

Webber nicméně věří, že Red Bull bude pokračovat v dominancí letošní sezóny takovým způsobem, že se jeho pilot bude moci radovat z titulu už několik závodů před koncem sezóny.

„Red Bull bude i nadále dominovat tomuto šampionátu,“ řekl Webber pro The Guardian.

„Mají vůz, který je velmi dobrý ve všech úrovních přítlaku a na všech směsích pneumatik. Je to jako tenista na všech površích nebo golfista na všech jamkách. Red Bull umí všechno. Red Bull má v tuto chvíli odpověď na všechno, Max by to mohl zabalit tři závody před koncem.“

Ačkoliv Webber uznává kvality druhého jezdce Red Bullu Péreze, nemyslí si, že Mexičan dokáže s Verstappenem držet krok po celou sezónu.

„Sergia mám hodně rád, v průběhu sezóny ale Max zkrátka najde způsob, jak začít sbírat větší množství bodů.

„V Ázerbájdžánu Max všem ujel, bylo to velmi jasné vítězství. V Kanadě pak pršelo, bylo sucho, zima, zrádné podmínky a Max byl celý víkend fenomenální.“