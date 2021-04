Webber od kouzelníka Péreze očekává úspěšnou sezónu

První Pérezův závod po jeho přestupu k Red Bullu minulý víkend v Bahrajnu ovlivnilo selhání elektroniky v jeho voze. Mexičan musel kvůli tomu monopost odstavit v zahřívacím kole, s pomocí týmu se mu podařilo systémy restartovat a vůz znovu uvést do chodu, do závodu ale musel startovat z boxů.

Po stíhací jízdě obsadil Pérez páté místo, čímž udělal dojem také na šéfa Red Bullu Christiana Hornera a poradce Helmuta Marka.

„Klobouk dolů před Sergiem za skvělou stíhací jízdu po startu z boxů. Po problému v zahřívacím kole si zachoval chladnou hlavu a byl schopen získat velkou porci bodů,“ řekl Horner.

Webber za Red Bull závodil v letech 2007 až 2013 a získal v jeho barvách všech svých devět vítězství ve velkých cenách. Australan věří, že Pérez může být úspěšnější než Pierre Gasly a Alexander Albon, kteří nedokázali s týmovým kolegou Maxem Verstappenem držet krok.

„Myslím, že si povede dobře, abych pravdu řekl, je v situaci, která je vítězstvím pro obě strany,“ řekl Webber v podcastu On The Marbles.

„Evidentně je tam pro to, aby pro Maxe vykonával nejlepší podpůrnou roli. Myslím, že bude lepší než předchozí dva jezdci. Je to kouzelník s pneumatikami. Když útočí, je velmi, velmi šikovný. Pokud mu tedy pojede auto, je velká šance, že bude mít solidní sezónu.“

S Pérezem bude mít Red Bull podle Webbera dva konkurenceschopné jezdce, kteří budou schopni postavit se v posledních letech dominantnímu Mercedesu.

„Musí tam být, aby na Mercedes vyvinul tlak například kolem zastávek v boxech. Pokud je v boji pouze jeden, je to těžší se strategií a zatápěním Mercedesu, jak by si Red Bull představoval. K tomu tam musí být Pérez. Těším se na to, jak si povede.

„Podílel jsem se na řadě vítězství mezi konstruktéry. Když dojedete do cíle pět, tři nebo deset sekund za vítězem ve stejném autě, je to pro tým obrovský úspěch, a to je to, co Pérez musí dělat. Bude pro něj těžké postavit se Verstappenovi, ale věřím, že letos může hodně bodovat.“