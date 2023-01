Webber: Nejvíce nebezpečným týmem bude i letos Red Bull

Australan Mark Webber věří, že i v roce 2023 bude udávat tempo Red Bull s Maxem Verstappenem.

Rakouský Red Bull bude v letošní sezoně obhajovat oba tituly – vedle týmového také jezdecký s Maxem Verstappenem.

Podle vítěze devíti velkých cen Marka Webbera bude mít Red Bull navrch i v roce 2023.

„Red Bull je stále nejnebezpečnějším týmem,“ citoval Webbera britský Autosport. Australan rovněž vyzdvihl, že na rozdíl od své konkurence neměla stáj z Milton Keys vážnější problémy.

„Všichni se musí zlepšit ve všech ohledech. Viděli jsme, že Mercedes má skvělou spolehlivost, Ferrari samozřejmě méně. Nicméně Red Bull měl dobrou spolehlivost a zároveň byl silný na všech tratích,“ poukázal Australan, který pro rakouský tým závodil v letech 2007 až 2013.

Verstappen? Neuvěřitelný

Webber, který se nyní mimo jiné věnuje i řízení kariéry nováčka Oscara Piastriho, vnímá jako velký trumf Red Bullu i sílu spojení s Maxem Verstappenem.

„Co se Maxe týká, u něj to občas vypadá, jako by jezdil s vozem F1 plus. Vrcholem pro mě bylo to, co předvedl ve Spa. To bylo prostě neuvěřitelné,“ zavzpomínal Webber na loňskou Velkou cenu Belgie, kterou Verstappen vyhrál ze 14. místa na startovním roštu.

Přesto je jedna oblast, ve které bude mít Red Bull nevýhodu. Kvůli porušení pravidel rozpočtového stropu bude mít letos redukovaný čas na vývoj, což se týká například práce v aerodynamickém tunelu. Mark Webber však věří, že i s tímto si Red Bull poradí.

„Myslím, že nikdo neví, jak moc je to ovlivní, ale jsem si jistý, že tam mají dost kreativních lidí, aby to udrželi,“ dodal Webber.