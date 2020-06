Webber nechápe, proč se Ricciardo s Ferrari dvakrát nedohodli

Webberův krajan Ricciardo v sezoně 2021 vymění Renault za McLaren. V květnu se s týmem z Wokingu domluvil na víceleté smlouvě.

Třicetiletý závodník, který největší úspěchy sbíral v barvách Red Bullu, ale také potvrdil zvěsti, že byl v kontaktu s Ferrari ohledně možného nahrazení odcházejícího Sebastiana Vettela.

Ricciardo zároveň přiznal, že první oťukávání mezi ním a týmem z Maranella proběhlo již před lety, kdy zvažoval svou budoucnost po ukončení spolupráce s Red Bullem. Tehdy řekl:

„Nějaké diskuse probíhaly už pár sezon zpátky, a v podstatě to pokračovalo až do současnosti. Nebudu to popírat, ale jak vidno, nikdy k dohodě nedošlo.“

Mark Webber se nechal slyšet, že úplně nerozumím důvodům, proč by se Ricciardo s historicky nejúspěšnějším týmem F1 neměl dohodnout.

„Měl dvě příležitosti jít do Maranella. Z nějakých důvodů se tak ale nestalo. A podle mě by to přitom byla jasná volba.

Říkám si, jak to měli maranellští, byli dohodě opravdu nakloněni? Vím, že si s Charlesem rozumí. Nepřišlo jim, že mají až moc dobré vztahy? Netuším… Brali takové věci v úvahu?

Tak jako tak se ale obě strany nedohodly hned dvakrát. A on někam potřeboval jít, vztah s Renaultem byl náročný,“ řekl Webber.

Ricciardo by však prý mohl v McLarenu najít tu správnou výzvu a spolupráce s oranžovým týmem by ještě mohla přinést ovoce.

„Nezávislé týmy používající motory Mercedes by z příchodu nových regulí mohly těžit. Myslím si, že McLaren čeká světlá budoucnost, nechystá se nic, co by jim nemělo sedět. Nejprve ale musí přečkat současné perné časy a v kvalifikacích se přiblížit nejrychlejším,“ odtušil Webber.

