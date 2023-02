Web The Sportsman zvolil Hamiltona devátým nejlepším sportovcem 21. století

Britský sportovní web sestavil vlastní žebříček nejlepších sportovců 21. století. Díky Lewisi Hamiltonovi má v první desítce jednoho zástupce i formule 1.

Respektovaný britský web The Sportsman přisoudil sedminásobnému šampionovi F1 Lewisi Hamiltonovi devátou příčku. Osmatřicetiletý Brit je v žebříčku sportovního webu jediným automobilovým závodníkem.

„Sedminásobný mistr světa dokázal něco, co v tomto století považoval za možné jen málokdo – vyrovnat se Michaelu Schumacherovi. Jeho jméno se již nyní může zapsat mezi nejlepší jezdce všech dob a my doufáme, že i v roce 2023 bude pokračovat v soubojích s dvojnásobným šampionem Maxem Verstappenem,“ uvedl web The Sportsman na adresu Hamiltona.

Přehled vybraných rekordů Lewise Hamiltona Počet titulů: 7 (stejně jako Michael Schumacher)

Počet vítězství: 103

Počet pole position: 103

Počet bodů: 4405,5 bodu

Nejlepším sportovcem dosavadního průběhu 21. století je podle britského sportovního webu fotbalista Lionel Messi, který v prosinci dovedl Argentinu k vítězství na mistrovství světa.

Druhé místo obsadil bývalý sprinter a držitel světových rekordů v běhu na 100 a 200 metrů Jamajčan Usain Bolt. Na třetím místě se umístila americká tenistka Serena Williamsová, která se může pyšnit 23 grandslamovými tituly.