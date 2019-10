W Series by se mohla jezdit i v rámci některých víkendů F1

David Coulthard na akci Leaders Week potvrdil, že by se závody W Series mohly jet také v rámci některých víkendů formule 1.

„Kvůli finančním omezením to musíme samozřejmě udělat krok za krokem, ale doufáme, že v blízké budoucnosti budeme moci oznámit, že se zúčastníme některého z víkendu grand prix,“ cituje Coultharda Reuters.

Jako nejlevnější se jeví spojení s některou evropskou velkou cenou, ale v tomto případě je obvykle závodní víkend hodně nabitý kvůli závodům F2 a F3 apod.

V případě W Series se tak spekuluje spíše o GP USA a Mexika. Coulthard to nepotvrdil, řekl jen, že by to byla logická a skvělá příležitost. „Nic není rozhodnuté, ale tím, co navrhujete, jsem nadšený.“

W Series nyní vybírá účastnice druhého ročníku. Ve hře je i česká závodnice Gabriela Jilková.