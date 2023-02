Vztah Gaslyho a Ocona? Všechno bude v pořádku, věří Gasly

Pierre Gasly bude mít letos za týmového kolegu Estebana Ocona. Oba Francouzi začínali v motorsportu společně, byli přáteli, ale pak se vztah rozpadl. O mnoho let později se potkávají u jednoho týmu.

„Známe se už 20 let a to je nám teprve 26,“ řekl Gasly vloni v říjnu pro web F1. „Jen to dokazuje, jak dlouho se známe – byl u toho, když jsem na motokárové dráze jel svá první kola.“

„Od té doby je náš vztah nahoru a dolů, ale to není pro nikoho nic nového. Řekl bych, že od našeho příchodu do F1 se to zlepšilo. Oba jsme si splnili jeden ze svých snů, ale prošli jsme různými etapami. Nemá smysl srovnávat Estebana z doby, kdy nám bylo šest, dvanáct, osmnáct s tím současným, kdy je nám šestadvacet. Hodně jsme vyrostli.“

Bude to v pořádku

Spolupráce obou francouzkých pilotů právě začíná. „Pokud chceme být konkurenceschopní, musíme úzce spolupracovat,“ uvedl Gasly, kterého cituje BBC. „Proto nepochybuji o tom, že všechno bude v pořádku.“

„Za a poslední dva měsíce jsem s ním strávil více času než za posledních deset let. Věci se vyvíjejí dobře. Jsem si jistý. Vy máte rádi titulky a všechny podobné příběhy, ale oba jsme velmi profesionální a budeme pracovat tak, jak potřebujeme, abychom podávali výkony.“

„Nemyslím si, že někdy budeme nejlepšími přáteli, ale na tom vlastně nezáleží, pokud je uvnitř týmu skvělá atmosféra, a tak tomu momentálně je a zůstane to tak i v průběhu roku.“

„Důležité je, abychom zachovali tyto otevřené rozhovory, které vedeme v tuto chvíli a budeme vést i během sezony, protože nejsme v bodě, kdy můžeme vyhrát každý závod. Potřebujeme vyvíjet tohle auto a maximálně rozproudit konverzaci, abychom našli nápady, jak se posunout dál. Nemám z toho obavy. Bude to skvělá spolupráce.“

Gasly uvedl, že přechod do týmu vlastněného automobilkou mu připadá téměř jako nová kariéra.

„Je to pro mě velký krok. Uzavírám kapitolu devíti let s Red Bullem a začínám tento nový projekt s Alpine a vidím, co všechno je k dispozici a jaké mají zdroje. U výrobce není žádné omezení, žádný strop, což jsem v minulosti svým způsobem míval.“