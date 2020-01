Vzniká nový šampionát elektrických motokár. Má umožnit levný vstup do motorsportu

Pětinásobný mistr světa F1 Lewis Hamilton se nechal slyšet, že závodění v motokárách a dalších juniorských sériích je „až příliš nákladné“ a talentované děti, které by se mohly dostat až do F1, nemají proto takovou šanci jako „bohaté děti“.

Smedley proto věří, že nový šampionát Electroheads využívající elektrické závodní technologie jim může pomoci.

„Jak nedávno řekl Lewis Hamilton, závodění se stalo příliš drahým a není dostatečně rozmanité. Naprosto s tím souhlasím. Elektrifikací to můžeme změnit. Budeme inspirovat a povzbuzovat závodníky během jejich stoupání kariérou. Je to čistější, levnější, rychlejší a co je nejdůležitější, spravedlivější,“ říká Smedley o novém šampionátu.

Smedley také řekl, že elektromotory umožní motokárám fungovat minimálně stejně dobře jako benzínové motory, ale při nižších nákladech.

„Pro příští generaci závodníků se éra benzínových motorů blíží ke konci. Celá filozofie skupiny Electroheads spočívá v tom poskytnout lidem vyrůstajícím v době digitálních technologií možnost, aby zažili elektrickou revoluci. Electroheards Motorsport je klíčovou součástí této ambice.“

S elektrickými motokárami bude od letošního roku ve Velké Británii možné závodit v kategoriích Bambino a Cadet určených pro nejmladší piloty. K zajištění rovných podmínek budou využívat technologii inspirovanou F1.

„Elektrifikace umožňuje úplnou rovnost, kde hlavním rozlišovacím prvkem je talent pilota. Demokratický. Meritokratický. Elektrický. Proto jsme tady,“ dodává Smedley.

Foto: Getty Images / Dan Istitene