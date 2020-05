Vzestupy i pády aneb klíčové okamžiky Sebastiana Vettela u Ferrari

Druhé vítězství Vettela pro Ferrari po skvělém závodě, který se v poslední době reprízoval. Pro Vettela to byl ze 101 závodů za Ferrari ten nejvíce dominantní – vyhrál s náskokem 15,748 s. Velká cena byla ovlivněna úmrtím Julese Bianchiho o týden dříve.

Snad pro každého jezdce Ferrari je vítězství v Monze něco speciálního. Charles Leclerc vyhrál hned svůj první závod před tifosi. Vettelovi se to (zatím) nepovedlo. Nejlepším výsledkem bylo druhé místo v roce 2015, ale se ztrátou více než 25 sekund na vítězného Hamiltona.

Vettel ke konci závodu svedl souboj s jezdci Red Bullu. Nejdříve se pokoušel zaútočit na Verstappena, který si zkrátil zatáčku. Holandský mladík za to dostal krátce po závodě penalizaci 5 sekund.

Tohle není jeden okamžik, ale jde o úsek Vettelovy kariéry u Ferrari, který nelze nezmínit. Na začátku roku 2017 se jemu i týmu dařilo a vypadalo to na útok na titul. Další část sezóny ale už tak úspěšná nebyla a na Hamiltona nakonec Vettel ztratil 46 bodů.

Ázerbájdžán 2017

Hodně divoký závod přinesl i incident mezi Vettelem a Hamiltonem. Jezdec Ferrari měl pocit, že ho Hamilton za safety carem vybrzdil, a tak si najel vedle něj a narazil do něj zboku. Hned v závodě dostal Vettel penalizaci 10 sekund stop and go. FIA pak incident řešila ještě dodatečně, ale uvedla, že se Vettel omluvil a přislíbil, že věnuje svůj čas vzdělávacím aktivitám v různých sériích FIA.