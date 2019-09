Vyzkoušíme, uvidíme. Brawn hájí experimenty s kvalifikačními závody

Kvalifikační závod by o třech víkendech v roce 2020 nahradil hodinovou kvalifikaci a stanovil pořadí na startovním roštu nedělního závodu. Měl by trvat okolo 20 kol, takže množství najetých kilometrů by zhruba odpovídalo kvalifikaci.

Startovní rošt pro kvalifikační závod by byl stanoven podle bodů v šampionátu reverzním způsobem. Lídr šampionátu by tak startoval poslední, druhý v šampionátu předposlední atd.

Právě reverzní rošt a celkově myšlenku kvalifikačních závodů kritizují někteří jezdci.

Jakékoliv změny pravidel pro příští rok ale musí schválit všech deset týmů, což se zatím nestalo.

„Abychom se pokusili objasnit situaci a vyhnuli se nedorozuměním, probíhají diskuse o experimentování v roce 2020 se změnami kvalifikačního formátu s cílem učinit grand prix víkend o něco méně předvídatelným,“ uvedl Ross Brawn.

„Chci zdůraznit slovo experiment, protože to je to, o co jde – malý vzorek, který stanoví směr do budoucna.“

„Všichni jsme si dobře vědomi, že současný kvalifikační formát je vzrušující a velkolepý, ale je důležité také zajistit, aby závod, vrchol víkendu, byl tím nejlepším, jakým může být. Bez ohledu na to, kolik simulací jste provedli, neexistuje nic přesnějšího než trať.“

„Formule 1, týmy a FIA zkoumají možnost revidovaného formátu pro malý počet víkendů v příští sezóně. Se stabilními sportovními a technickými pravidly pro rok 2020 je to ideální doba pro tato vyhodnocování.“

