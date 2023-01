Vyzkouší si Vettel rallye? Líbí se mi, ale uvidíme, tvrdí čtyřnásobný šampion

Nejbližší plány Sebastiana Vettela spojené s motorsportem jsou jasné – zúčastní se Závodu šampionů. Co však bude dál? Němec zatím neví, ale nevylučuje ani starty v rallye.

Jelikož je Sebastianovi Vettelovi teprve 35 let, nelze vyloučit, že se v dohledné době k motorsportu ještě vrátí – pokud nebudeme počítat jím potvrzenou účast v blížícím se Závodě mistrů.

Němec každopádně zatím netuší, zda budou jeho další kroky směřovat k dalšímu působení v motorsportu, či zda se bude věnovat jiným věcem, ke kterým má blízko.

„Myslím, že je přirozené zvažovat různé věci, ale zatím nevím,“ odpověděl Vettel podle oficiálního webu F1 na otázku, co bude dělat po kariéře ve formuli 1.

„Řekl bych, že se docela těším na to, že nejdřív nebudu dělat nic. A až pak uvidím, co to se mnou udělá. Mám v hlavě i spoustu jiných věcí. Další zájmy a nápady mimo závodění,“ nechal se slyšet čtyřnásobný šampion.

Někteří jezdci F1 mají blízko k rallye. Zmínit můžeme například Kimiho Räikkönena, který závodil ve WRC v době, kdy si dával pauzu od F1, či Heikkiho Kovalainena, letošního japonského šampiona v rallye.

„Rallye se mi z nějakého důvodu vždycky líbila. Vnímám však, že je to velká výzva, protože je od okruhové závodění hodně rozdílné. Ale abych řekl pravdu, nevím, uvidíme,“ uvedl Vettel s tím, že se těší, co mu život po formuli 1 přinese za překvapení.