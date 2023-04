Vývoj vozu je o detailech, žádný „game changer“ očekávat nelze, říká de Vries

Aktuality

10:09 | Malajsie by se ráda vrátila do kalendáře F1, ale nemůže si to (zatím) finančně dovolit. Poslední závod se jel v Sepangu v roce 2017.

16:55 | Podle webu The Race se Daniil Kvjat zúčastní na konci měsíce nováčkovského testu ve formuli E v Berlíně. Testovat bude s vozem týmu NIO 333.

11. dubna | Před 30 lety vyhrál Ayrton Senna v Doningtonu. Závod se proslavil především díky jeho prvnímu kolu, kdy se Senna dostal z pátého na první místo během jednoho kola.

10. dubna | O sociálních sítích nebo hokeji. Další část rozhovoru s Valtterim Bottasem už dnes odpoledne na webu...