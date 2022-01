Vývoj v letošní sezóně bude menší než před léty, odhaduje Mekies. Ovlivnit ho mohou nehody

Rozpočtový strop se letos snižuje – ze 145 na 140 milionů dolarů, ale jen teoreticky. Je stanoven pro 21 závodů a letos jich má být 23, o jeden více, než vloni, takže pokles by měl být někde okolo 3 milionů.

„Během sezóny je k dispozici méně peněz na vývoj, protože se také zmenšil celkový rozpočet,“ vysvětlil sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies, kterého cituje web racingnews365.com.

„Uvidíme více upgradů než v sezóně 2021, ale také méně než v roce 2018 nebo 2019.“

Jezdci Ferrari vloni bourali. Letos si budou muset dávat pozor. Nové díly nejsou levné a týmu pak mohou chybět peníze pro vývoj.

„Vyzvali jsme naše jezdce, aby si stanovili limity,“ řekl Mekies o roce 2021. „Konkurence mezi nimi dvěma nám pomáhá vpřed. Letos (v roce 2021) bylo na autě relativně málo vývoje. Dokázali jsme lépe žít s nehodami z hlediska rozpočtu. V roce 2022 to bude jiné – potřebujeme všechny peníze na vývoj vozu.“

Ferrari vyvíjí na všech frontách – pracuje na voze, pohonné jednotce i palivu.

„Nemáme ponětí, kde jsme ve srovnání s ostatními,“ řekl Mekies větu, kterou v lednu a únoru uslyšíme od všech zástupců týmů.

„Na začátku byla ztráta času na kolo obrovská. Hodně jsme toho získali zpět, ale nikdo neví, jestli to stačí. V Barceloně postavíme auto na trať a doufám, že bude dělat to, co slibují simulace a aerodynamický tunel.“

Mekies je přesvědčen, že povaha pravidel umožní týmům rychle napravit chyby ve svém návrhu.

„Po šesti týdnech bude ztráta menší a do roku 2023 budou auta v podstatě stejná. Okno, ve kterém se můžete pohybovat, je prostě mnohem menší než předtím.“

„Auta budou určitě náročnější na řízení. Bude hodně záležet na jezdci, jak se jim přizpůsobí. S Charlesem a Carlosem jsme dobře vybaveni. Oba se ke svému cíli dostanou různými způsoby.“