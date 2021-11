Vyvěšení žluté vlajky je na maršálech, vysvětluje Masi

Verstappen a Bottas byli penalizováni za nerespektováni žlutých vlajek na konci kvalifikace, kdy na trati odstavil svůj vůz Pierre Gasly.

Red Bull byl penalizací hodně naštvaný. Argumentoval tím, že byly vyvěšeny jen žluté vlajky, ale na LED panelech a volantu nic nebylo. Christian Horner pak musel před sportovní komisaře, protože v médiích mluvil o „darebáckém maršálovi“. Nakonec se mu omluvil osobně a sešel se s ním i Max Verstappen.

„To, co udělali místní, bylo, že reagovali na situaci, která před nimi byla,“ řekl ředitel závodu Michael Masi pro Motorsport.com. „Tak to bylo. Je to prosté a jednoduché. Když se podíváte na to, co se tam dělo a na všechno, co Pierre dělal, jednali instinktivně, protože věděli, co je čeká.“

„Všechny žluté vlajky, které jsou aktivovány, jsou zobrazeny na trati, jsou v rukou maršálů. Je tomu tak v motoristických sportech všude na světě.“

„Je na těchto maršálech, zda to považují za jednoduchou nebo dvojitou žlutou vlajku. Oni posuzují to, co vidí před sebou. Proto tam jsou.“

„Místní maršálové obsluhují žluté vlajky, vždy je obsluhovali. Stejně tak světelné tabule, a to už od jejich vzniku. Obsluhují žluté vlajky, bílé vlajky, modré vlajky, které jsou vyvěšeny během tréninku a kvalifikace.“

„Věci, které nejsou řízeny místními činovníky, jsou safety car, který je řízen centrálně, VSC, který je řízen centrálně, a červené vlajky a to i červené vlajky na světelných panelech. Tyto tři věci jsou řízeny centrálně. Vše ostatní dělají místní maršálové.“