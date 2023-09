Využití syntetického paliva činí z jízdy s vozem F1 ještě větší zábavu než dřív, tvrdí Vettel

Sebastian Vettel se o víkendu svezl na Nürburgringu ve 12 let starém voze Red Bullu, se kterým získal svůj druhý titul. Motor monopostu byl poháněn syntetickým palivem.

Sebastian Vettel se o víkendu vrátil v čase a opět usedl do vozu Red Bullu, konkrétně šlo o model RB7 z roku 2011, se kterým se projel na legendárním Nürburgringu.

Dnes již bývalý pilot F1 se v posledních letech zapojuje do nejrůznějších aktivit, které jsou spojeny s ekologií a udržitelností. Jednou z nich je i iniciativa Race without Trace (ve volném překladu Závodění beze stopy), jejíž hlavní myšlenkou je propagace využívání syntetických paliv v motorsportu.

V souvislosti s tím tak nebyl na Nürburgringu ve Vettelově vozu natankován konvenční benzin, ale tzv. „e-palivo“, které se vyrábí bez použití ropných produktů.

„Jak jste mohli slyšet a vidět, auto s tímto palivem funguje a všichni jsme se bavili stejně, možná ještě víc než obvykle. Je skvělé nabízet takové příběhy a zároveň být zodpovědný, což je něco, čím bych chtěl inspirovat lidi,“ prohlásil po exhibiční jízdě Vettel, kterého cituje web RaceFans.net.

„Neříkám lidem, co mají dělat. Jen ukazuji, že se to dá dělat lépe, dobrým způsobem. Musíme dělat kroky směrem k budoucnosti. Sám mám děti, záleží mi na nich a záleží mi na jejich budoucnosti, takže si myslím, že je to na nás všech. Malé i velké kroky musíme dělat společně,“ dodal čtyřnásobný mistr světa.

V souvislosti se syntetickými palivy připomeňme, že se je v blízké budoucnosti chystá využívat v závodech i samotná F1. Mělo by tak nastat v roce 2026.