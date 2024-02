Vytvořili jsme zcela novou platformu, říká o SF-24 Enrico Cardile

„S modelem SF-24 jsme chtěli vytvořit zcela novou platformu a v podstatě každá oblast vozu byla přepracována, i když naším výchozím bodem byl vývojový směr, který jsme zvolili v loňském roce a který nám v závěrečné části sezóny zajistil skok vpřed, pokud jde o konkurenceschopnost,“ řekl technický ředitel pro šasi Enrico Cardile.

„Vzali jsme v úvahu to, co nám řekli jezdci, a proměnili jsme tyto nápady v technickou realitu s cílem poskytnout jim vůz, který se snadněji řídí, a proto je snazší z něj dostat maximum a posunout ho na jeho hranice. Nestanovili jsme si žádná jiná konstrukční omezení než to, že chceme dodat silný a poctivý závodní vůz, který dokáže na závodní trati reprodukovat to, co jsme viděli v aerodynamickém tunelu.“

Jezdci si pochvalují pocit z vozu SF-24, který měli na simulátoru. Podle nich jde o krok vpřed. Dodávají ale, že se to musí samozřejmě potvrdit také na trati.

„Vzhled vozu se mi velmi líbí, včetně bílých a žlutých částí na karoserii. Ale samozřejmě mě zajímá, jak se bude chovat na trati, protože na tom jediném záleží. SF-24 by měl být méně citlivý a snadněji ovladatelný, a to je pro nás jezdce to, co potřebujete, abyste si vedli dobře. Očekávám, že vůz bude v několika oblastech krokem vpřed, a podle dojmu, který jsem si vytvořil na simulátoru, si myslím, že jsme tam, kde chceme být. V letošní sezoně je cílem být neustále v popředí a chci našim fanouškům dopřát hodně důvodů k radosti tím, že jim věnujeme vítězství v závodech.“

„Když jsem SF-24 viděl poprvé, nemohl jsem se dočkat, až do něj naskočím a nastartuji,“ řekl Carlos Sainz. „Teď se těším, až s ním budu jezdit na trati, abych zjistil, jestli koreluje s pocitem, který jsem měl ze simulátoru, tedy že je to krok vpřed, který si všichni přejeme.“

„Cílem je mít auto, které bude lépe ovladatelné, a tudíž schopné jet v konzistentním závodním tempu, protože to jsou základní předpoklady pro boj o vítězství. My jezdci jsme se snažili dát inženýrům přesnou zpětnou vazbu a jsem si jistý, že pracovníci v Maranellu naše potřeby vyslyšeli. Chceme dát fanouškům důvod k radosti, protože nás loni velmi podporovali, i když se nám nedařilo.“