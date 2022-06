Vytváří Netflix umělé drama? Nevím, říká Szafnauer

V sobotu ráno se v Montrealu sešli šéfové týmů na kávě se Stefanem Domenicalim. Tradici těchto neformálních schůzek založil jeho předchůdce v čele formule 1 Chase Carey.

Během kanadského víkendu sledovaly kamery Netflixu Tota Wolffa a byly připuštěny i k rannímu mítinku. Tam zaznamenaly poměrně ostrou výměnu názorů mezi Wolffem, Mattiou Binottem a Christianem Hornerem. Tématem bylo pochopitelně poskakování vozů a příslušná technická směrnice FIA.

Některé zdroje ze zákulisí F1 poté pro Autosport uvedly, že šéfové týmů za přítomnosti kamer situaci uměle vyhrotili. Sám Horner dodal, že horlivá diskuze měla „divadelní prvky“.

Na otázku, zda – li se šéfové stájí chovají před kamerami jinak než obvykle, odpověděl Otmar Szafnauer takto: „No, rozhodně jsem si v tu chvíli dával pozor na to, co řeknu. Nevím, měl by u toho Netflix být, nebo naopak ne?“

„Pamatuji si, jak jsem se díval na film Senna. Už tehdy před tolika lety byli s kamerami na takových schůzkách. Rozhodně to je dobré pro fanoušky. Pomůže jim to více chápat zákulisní dění? Možná ano,“ přemítá šéf Alpinu.

„Vytváří to ale také drama, které by se jinak neodehrávalo? Nevím, to je těžké posoudit, protože se nejedná o žádný řízený experiment. Ta schůzka by se konala i bez Netflixu, takže vážně nevím.“

„Jsem si ale jistý, že si lidé budou myslet, že to má svůj vliv. A možná budou mít pravdu. Je to dobře? Je to špatně? To také nevím. Ale myslím si, že je to další zajímavý obsah pro fanoušky, který opět zvýší atraktivitu našeho sportu. A to je dobré.“

Záběry ze zmíněné schůzky budou publikovány v páté sérii Drive to Survive, která bude mít premiéru v únoru. Mnoho fanoušků si cestu k populární dokumentární sérii našlo během pandemie Covidu-19.

„Potkal jsem jednoho fanouška z Chicaga, druhého z Michiganu. Oba mi řekli, že jsou ‚covidovými‘ fanoušky formule 1. Ptal jsem se jich, co tím myslí, a oni mi na to řekli, že během pandemie byla v TV jen F1,“ podělil se Szafnauer o svůj zážitek.

„Ještě mi řekli, že se díky tomu podívali na všechny závody v sezoně a pak si pustili všechny série Drive to Survive, díky čemuž vše pochopili. Tehdy cestovali z Detroitu a Chicaga osobně navštívit svoji první velkou cenu. Jeden z nich byl už v Miami, oba pak byli v Kanadě,“ popsal Szafnauer příklad vlivu Netflixu na zvyšování popularity F1.