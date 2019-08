Vytrvalostní víkend: Silverstone hostí WEC, Scuderia Praha závodí v Barceloně

Nedělním netradičně čtyřhodinovým závodem odstartuje na britském Silverstonu osmá sezóna světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC. Sezóna, která odstartuje letos v září a skončí příští rok červnovým Le Mans, bude přelomová. Bude totiž svědkem derniéry třídy LMP 1, kterou od podzimu 2020 nahradí nová kategorie Le Mans Hypercar Prototype.

Kalendář sezóny FIA WEC 2019/2020

4 hours of Silverstone, 1. září 2019

6 hours of Fuji, 6. října 2019

4 hours of Shanghai, 10. listopadu 2019

8 hours of Bahrain, 14. prosince 2019

6 hours of Sao Paulo, 1. února 2020

1000 miles of Sebring, 20. března 2020

6 hours of Spa, 25. dubna 2020

24 hours of Le Mans, 13.-14. června 2020

Výše rozepsaný kalendář se ve třídě LMP 1 ponese ve znamení pokračujícího souboje mezi tovární Toyotou s hybridními prototypy TS050 Hybrid a soukromými stájemi, mezi kterými už v královské třídě sportovních prototypů nefiguruje tým SMP Racing, jenž svůj program v LMP 1 s vozy BR Engineering BR1 ukončil po jediné sezóně.

Do LMP 1 se však vracejí vozy Ginetta G60-LT-P1 s motory AER pod hlavičkou továrního týmu britské značky LNT, díky čemuž bude v nejvyšší třídě v sezóně 2019/2020 startovat šest vozů. Od vozů Ginetta se neočekává mnoho, britské prototypy nicméně příjemně překvapily svým tempem v předsezónních testech v Barceloně. Mezi šesticí jmen pro dvě jezdecké posádky vozů #5 a #6 zaujme především jedno – Guy Smith. Pětačtyřicetiletý Brit v roce v 2003 zvítězil v Le Mans s ikonickým Bentley Speed 8, které sdílel s Rinaldem Capellem a legendárním Tomem Kristensenem. Smith se v roce 2020 postaví na start slavného závodu poprvé od roku 2011.

Vyzyvatelem Toyoty však bude ve třídě LMP 1 především švýcarský tým Rebellion Racing, který doufá v pomoc přepracovaného systému Equivalence of Technology. Výkony ve třídě LMP 1 by měl navíc srovnávat i nově zavedený systém „zátěží za úspěch“, které budou jednotlivým vozům udělovány na základě výsledků v závodech a počtu získaných bodů do šampionátu.

„Rebelové“ ze země helvétského kříže jsou však se svými prototypy Rebellion R13 Gibson ambiciózní i na základě výsledků z testů v Barceloně, kde zásluhou Američana Gustava Menezese ztratili na nejrychlejší Toyotu pouhých 267 tisícin sekundy.

The free practice will start tomorrow at @SilverstoneUK for both REBELLION R-13 cars in LMP1 category!

R-13 N. 1 - Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

R-13 N. 3 - Nathanaël Berthon, Loïc Duval, Pipo Derani#REBELLIONRacing #REB13 #4HSilverstone #BecauseWeAreRebells pic.twitter.com/G2nOu7JpP8 — REBELLION Racing (@RebellionRacing) August 29, 2019

„Testy v Barceloně potvrdily, že můžeme soupeřit s Toyotami. Je to výsledek naší dlouhodobé práce,“ řekl pro motorsport.com CEO týmu Rebellion Racing Calim Bouhadra.

„V minulé sezóně jsme s Toyotami soupeřit vůbec nemohli a systém Equivalence of Technology byl jeden velký vtip, nyní ale doufám, že Toyota je naším soupeřem,“ dodal šéf švýcarské stáje.

Sebevědomí je ze strany švýcarského týmu na místě, konec konců právě Rebellion Racing vyhrál loňský závod WEC na Silverstonu (tehdy ještě v šestihodinovém formátu), byť až po diskvalifikaci obou Toyot. I technický ředitel japonského továrního týmu Pascal Vasselon však věří, že se „rebelové“ budou v sezóně 2019/2020 pravidelně zapojovat do bitev o vítězství.

„Zcela zjevně jsou v pozici, ze které budou moci vyhrávat závody. S pomocí váhových hendikepů několik závodů určitě vyhrají. Ginetta se bude hlavně učit, tým Rebellion je však připravený na souboje na té nejvyšší úrovni,“ řekl Vasselon pro motorsport.com.

Wheel gunners on duty! A bit of pit stop practice to get back into rythm for the Toyota boys. 💪🏻 #WEC #4HSilverstone @Toyota_Hybrid pic.twitter.com/6qxJWHqnel — WEC 🇬🇧 (@FIAWEC) August 29, 2019

„Jsem si jistý, že tým Rebellion bude mít dobrou rychlost okamžitě, zatímco Ginettě to bude dva až tři závody trvat. Každopádně máme v LMP 1 tři kvalitní týmy,“ dodal Vasselon.

Posádku Toyoty #7 bude tvořit tradiční trojice Jose Maria Lopez, Mike Conway, Kamuj Kobajaši, v sesterském voze #8 se budou střídat Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima a nováček v týmu Brendon Hartley, který nahradil Fernanda Alonsa.

LMP 2

Osm vozů bude na Silverstonu bojovat o vavříny ve třídě LMP 2, ve které i ve startovní listině sezóny 2019/2020 početně dominují prototypy Oreca 07. Sedm týmů nasadí toto šasi do všech závodů nadcházející sezóny, jmenovitě se jedná o stáj Zaka Browna United Autosports, holandský Racing Team Nederlnad, dánský High Class Racing, tradiční tým Signatech Alpine Elf (šasi Oreca 07 homologováno jako Alpine A470), britský Jota Sport a partnerský Jackie Chan DC Racing a švýcarský Cool Racing s jezdeckou hvězdou v osobně Nicolase Lapierra.

Jedinou výjimku tvoří italský tým Cetilar Racing, který do WEC přestupuje z evropské Le Mans Series. Jezdecká trojice Andrea Belicchi, Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto bude společně sdílet vůz Dallara P217 Gibson, o jehož provoz se bude starat AF Corse, tedy tým, který rovněž zajišťuje závodní programy Ferrari s vozy 488 GTE a GT3 napříč mnoha sériemi.

V LMP 2 nalezneme několik zajímavých jmen. V nižší třídě sportovních prototypů budou v nadcházející sezóně WEC závodit i bývalí piloti formule 1, konkrétně Paul di Resta za United Autosports, Giedo van der Garde za Racing Team Nederland, Will Stevens za Jackie Chan DC Racing a Anthony Davidson za Jota Sport.

Davidsonův Jota Sport navíc poutá pozornost novými barvami, které odkazují na návrat pneumatik Goodyear do světa motorsportu. Goodyear bude dodávat pneumatiky právě britské stáji ve třídě LMP 2.

LIVERY ALERT: To celebrate the come back of @goodyear in #WEC, @JotaSport will carry the colours of the American tyre manufacturers for Season 8. 🔥 (Credit: Nick Duncan Photography)#4HSilverstone pic.twitter.com/J0gIpYMkZs — WEC 🇬🇧 (@FIAWEC) August 27, 2019

Za pozornost určitě stojí i dva mladí talenti, jejichž služby si do budoucna zajistila tovární Toyota. Prvním z nich je Thomas Laurent, který s prototypem TS050 Hybrid testoval již v Barceloně. Francouzský pilot bude v LMP 2 závodit za Alpine a spekuluje se rovněž o jeho možném závodním debutu za Toyotu již během této sezóny. V LMP 2 bude u týmu High Class Racing závodit druhý z juniorů Toyoty, a to Japonec Kenta Jamašita.

Všechny vozy ve třídě LMP 2 využívají shodné motory Gibson GK428 4.2 L V8.

LMGTE – PRO & LMGTE – AM

Třída LMGTE – PRO má podobně jako kategorie LMP 1 status mistrovství světa. Po odchodu značek Ford (ukončení továrního programu s vozy Ford GT) a BMW (zúžení programu s vozy M8 GTE pouze na zámořský šampionát IMSA WSC) se o titul světových šampiónu utkají tovární týmy Porsche, Ferrari a Aston Martin, které nechyběly ani v jednom z ročníků FIA WEC.

Jako obhájce konstruktérského i jezdeckého titulu vstoupí do nové sezóny WEC na Silverstonu Porsche, které jako jediné připravilo nový vůz. Ten nese označení 911 RSR-19 a budou s ním závodit jezdecké dvojice Gianmaria Bruni, Richard Lietz (vůz #91) a Michael Christnesen, Kevin Estre (vůz #92).

Velká očekávání jsou vkládána do vozů Aston Martin Vantage, které by měly po minulé debutové sezóně nyní naplno projevit svůj potenciál.

Rekordní startovní pole nabízí pro sezónu 2019/2020 třída LMGTE – AM, kde se sešlo jedenáct vozů osmi různých týmů. Nováčkem ve WEC je britský tým Red River Sport, který závodí s vozem Ferrari 488 GTE Evo.

Se dvěma vozy Porsche 911 se do WEC vrací úřadující šampion tým Project 1, dvě Ferrari nasadí AF Corse a svoji další sezónu v dlouhé kariéře ve službách italské značky odstartuje veterán Giancarlo Fisichella.

Čtyřhodinový závod FIA WEC na britském okruhu Silverstone odstartuje v neděli ve 13:00 a živě ho budete moci sledovat od 15:45 na Eurosportu 2. V celé délce budete moci závod sledovat živě za poplatek prostřednictvím webových stránek fiawec.com nebo v mobilní aplikaci FIA WEC.

Pražské Ferrari čeká španělské finále

Do akce půjde o víkendu i český tým Scuderia Praha s vozem Ferrari 488 GT3, na který čeká poslední evropský závod šampionátu 24H Series v sezóně 2019 – čtyřiadvacetihodinovka v Barceloně.

Tradiční trojice Jiří Písařík, Josef Král, Matteo Malucelli má již jistý titul ve třídě A6-PRO, v Barceloně tedy jezdcům pražské stáje půjde o zisk titulu celkových šampionů.

Kvalifikaci, noční trénink i závod budete moci jako obvykle sledovat živě prostřednictvím Youtube, odkazy na streamy naleznete níže.

Kvalifikace dnes od 16:35

Noční trénink dnes od 20:50

Závod 24 hodin v Barceloně v sobotu od 11:30

Foto: Toyota Gazoo Racing