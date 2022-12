Vyšší věk mi při závodech přináší samé výhody, myslí si Alonso

Fernando Alonso v příští sezoně oslaví již své 42. narozeniny. Španěl však svůj věk jako nevýhodu nevnímá.

F1 již takřka třicet let neoslavila vítěze závodu, kterému by bylo přes 40 let. Tím posledním, kdo dokázal vyhrát tzv. se čtyřmi kříži na krku, byl Nigel Mansell ve Velké ceně Austrálie 1994.

Přesto je 41letý Fernando Alonso, který má u týmu Aston Martin smlouvu na příští dvě sezony, přesvědčen, že ho věk nijak neomezuje. Naopak – příklad kvalifikace na letošní Velkou cenu Kanady, v níž Španěl skončil v náročných podmínkách třetí, je podle něj důkazem, že zkušenosti mohou být více než mládí.

„Na všech okruzích v kalendáři jsem jel 17krát. Někteří z mých kolegů třeba jen dvakrát. Na kompenzaci této výhody není při trénincích dost času,“ prohlásil rodák z Ovieda v rozhovoru pro Auto motor und sport.

„Pokud by vás ve fyzicky náročném závodě v posledním kole předjel mladý jezdec, protože je o něco zdatnější, pak by byl věk nevýhodou. To se ale neděje,“ uvedl Alonso.

Zkušenosti přináší spoustu výhod

„Jinak věk přináší jen výhody. Mohu čerpat z obrovské databáze zkušeností. Například v Montrealu jsme před kvalifikací jeli jen několik kol na mokru. Já tam předtím jel na mokru alespoň pětkrát či šestkrát,“ vysvětlil dvojnásobný mistr světa.

Alonso v minulosti již několikrát řekl, že by dokázal pokořit své mladší já. A toto přesvědčení u něj platí dodnes.

„V mnoha oblastech. Dnes umím lépe číst závod. Vím, kdy útočit a kdy ne. V roce 2006 nehrálo řízení pneumatik téměř žádnou roli. Dnes už ano. Při dnešních zastávkách v boxech je to všechno o parkování na centimetr. Při zastávkách na palivo v minulosti to bylo jedno, stejně jste stáli 10 vteřin kvůli tankování. Kdybych měl závodit proti Alonsovi z roku 2006, porazil bych ho přesně na těchto detailech,“ myslí si nová akvizice týmu Aston Martin.

Motivace? Žádný problém

Bývalý jezdec McLarenu či Ferrari podle svých slov nemá problém ani s motivací. Navzdory tomu, že už má za sebou 356 velkých cen.

„Miluji to, co dělá. Samozřejmě bych chtěl mít auto, se kterým bych mohl závodit o titul, ale tam pro mě není místo. Z toho, co bylo na trhu, byl Aston Martin jedním z týmů, které mohou tohoto cíle dosáhnout za dva, tři roky," vysvětlil španělský pilot.

„To je v mém věku důležité. Nemám věčnost. Dokud bude existovat jednoprocentní šance, že znovu získám titul, budu pokračovat. A pokud mi to nevyjde jako jezdci, tak možná v nějaké roli mimo auto.“