Vyšší teploty by nám nepomohly Mercedes porazit, věří Verstappen

Verstappen vyhrál první páteční trénink, kdy teploty na Silverstonu dosahovaly 35°C a Velká Británie zaznamenala třetí nejteplejší den v historii měření.

V sobotu však teploty klesly asi o 10°C a Mercedes v kvalifikaci znovu rozdrtil konkurenci. Právě třetímu Verstappenovi nadělil nejrychlejší Lewis Hamilton více než sekundu.

Verstappen přesto věří, že i za vyšších teplot by v sobotu Red Bull za Mercedesem zaostával.

„Stále bychom byli pár desetin za nimi. Nemyslím si, že teplé počasí udělalo takový rozdíl. Kdyby dnes bylo 35 stupňů Celsia, stále bych byl třetí. Trochu by to možná pomohlo, ale ne moc,“ řekl Verstappen pro Motorsport.com.

I přes ztrátu 1,022 sekundy je Verstappen s výkonem v kvalifikaci spokojen.

„Ne, nejsem překvapen. Stále se učíme o voze a snažíme se zlepšit. Celkově ale myslím, že samotná kvalifikace byla dobrá. Více méně celou dobu jsem byl třetí. Myslím, že více jsem toho nemohl udělat. Moje poslední kolo v Q3 bylo celkem dobré. Je to velká ztráta, jen jsem se snažil dosáhnout maxima. Tím je teď pro nás třetí místo, takže jsme to zvládli. Pro start je to lepší než sedmé místo.“

Albon nepostoupil z Q2

Po havárii ve včerejším druhém volném tréninku měl Alexander Albon problémy také v sobotu. Kvůli elektrickým problémům přišel o velkou část třetího volného tréninku. V kvalifikaci pak nedokázal postoupit z Q2, když mu na postup chybělo 44 tisícin sekundy.

„Poté, co jsme ve třetím tréninku přišli o čas na trati, jsme do kvalifikace vstupovali se ztrátou a já měl problém najít rychlost. Neustále se tu mění vítr a spolu s ním i vyvážení vozu, takže jsme potřebovali správné nastavení. Časy v Q2 byly velmi vyrovnané, takže malý časový rozdíl znamenal spoustu startovních pozic a my prohráli. Pro zítřek alespoň máme volnou ruku při výběru pneumatik,“ řekl Albon.