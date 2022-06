Vysoká hora, kterou ale Ferrari může zdolat. Gené si myslí, že Ferrari má letos ještě šanci

„Pokaždé, když jsme měli s Charlesem DNF, vedl závod,“ řekl Gené v podcastu F1 Nation. „Dnes je to o to bolestivější, že jsme udělali správné strategické rozhodnutí. Ale ve výsledku to pak není vidět.“

„Kdykoli uděláme špatné strategické rozhodnutí, také vedeme. Pokaždé, když uděláme chybu, ať už jde o spolehlivosti nebo strategie, ztratíme 25 bodů, a když tu chybu neuděláme, ne vždy vyhrajeme. Dost to bolí.“

Gené se stejně jako Ferrari domnívá, že Leclerc měl na to, aby závod vyhrál.

„Samozřejmě jsou tu i pozitiva,“ řekl Španěl. „Tím hlavním je, že to byla velmi rychlá trať, kde byste si mysleli, že jsou možná red bully silnější, a myslím, že by Charles závod vyhrál.“

„Tvrdé pneumatiky u Ricciarda a Gaslyho to zvládly až do konce – odjeli hodně kol. Máme tempo, to je hlavní. Chcete mít tempo a od toho se pak odvíjí spolehlivost.“

„Byli jsme agresivnější než Red Bull. Jsem si jistý, že to bylo správné strategické rozhodnutí, takže to ukazuje, že tým není tolik ovlivněn těžkým týdnem, který jsme měli po Monaku.“

„Ale když se zamyslíte nad šampionátem a podíváte se teď na klasifikaci, je to hodně vysoká hora, kterou je třeba zdolat. S tak rychlým vozem, jako je ten náš, to ale jde.“

Leclerc dnes ztrácí na Verstappena, ale na začátku sezóny to bylo obráceně.

„Je neuvěřitelné, jak Red Bull získal zpět tolik bodů. Můžeme to dokázat stejným způsobem a s autem, které máme, to určitě dokážeme. Teď musíme zjistit, jaký je problém se spolehlivostí – zda je to jednorázová záležitost, nebo něco jiného. Když máte problém s motorem, tak někdy musíte předělat konstrukci a výrobu a není to něco, co uděláte z týdne na týden.“

„Ale dobré je, že auto je rychlé na všech typech tratí. Z Monaka jsme jeli do Baku, kde jsme získali pole position a byli jsme nejrychlejším autem v závodě. Tak proč těch 50 bodů nezískat zpět?“

Náskok / ztráta Ferrari na Red Bull

Leclerc

Grand Prix Náskok (+) / ztráta (-) Bahrajn 8 Saúdská Arábie 12 Austrálie 34 Emilia Romagna 27 Miami 19 Španělsko -6 Monako -9 Ázerbájdžán -34

