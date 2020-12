Vysmátý Alonso se znovu projel ve voze z roku 2005. Tehdejší zvuk podle něj ve F1 chybí

Alonsův výjezd na okruh Yas Marina vzbudil pokaždé velkou pozornost a to i jezdců a mechaniků jiných týmů. Není divu. Jeho vůz pohání starý dobrý desetiválec.

„Je to něco, co nám upřímně chybí,“ řekl Alonso po sobotní jízdě pro Motorsport.com. „Myslím si, že nejen fanouškům, všem v paddocku nám chybí ten zvuk. Chybí nám formule 1, do které jsme se zamilovali, když jsme byli dětmi a sledovali jsme televizi.“

„Vidět teď auto na tomto okruhu bylo pro každého v paddocku poměrně zvláštní. Bylo hezké všechny pozdravit. A nebyli to jen mechanici Renaultu, v boxové uličce byli všichni.“

Alonso jezdí dokonce i v overalu z roku 2005 ale na voze má obuté slicky od Pirelli. V pátek střední a v sobotu měkkou směs. Podle dostupných informací zajel kolo za 1 minutu a 39,9 sekund. Samozřejmě nejel naplno. Je to o 1,5 s pomalejší, než byl letošní kvalifikační čas posledního Latifiho. A je to také zhruba stejné, jako časy v loňském závodě.

„Jezdíme stejné časy jako současné vozy v závodních podmínkách, což je docela úžasné. Je to velmi rychlé. Zvuk je fantastický a zní rychle.“

„Za volantem cítíte vibrace, cítíte všechno. Je to velmi lehké auto, takže cítíte každý pohyb. Je to úžasný pocit. Stále se usmívám. Mám roušku, ale usmívám se a budu se usmívat ještě příští rok.“