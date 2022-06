Výsledky závodu se mění! Alonso dostal penalizaci

Fernando Alonso měl v závodě problémy s motorem. Po startu z první řady dokončil závod na sedmé pozici těsně před Bottasem, jehož útok musel v v závěru závodu odrážet.

Podle sportovních komisařů to však neudělal v souladu s pravidly. V předposledním kole měnil Alonso mezi zatáčkami 10 a 12 při obraně směr více než jednou. Za kličkování dostal penalizaci 5 sekund a 1 trestný bod – celkem jich má nyní 6.

Alonso kvůli tomu klesl na deváté místo za oba jezdce týmu Alfa Romeo.

Problém s motorem

„Motor. To je jediná odpověď,“ reagoval po závodě Alonso na otázku ohledně svého pádu v pořadí. Španěl startoval z první řady.

„Od 20. kola jsme měli problém s motorem. Jakmile jsme vyjeli ze zatáčky na rovinku, přišli jsme velmi rychle o energii. Snažili jsme se to opravit, ale nefungovalo to. Naštěstí jsme neodstoupili a získali pár bodů. Ale myslím, že do té doby jsme bojovali o stupně vítězů.“

„Na začátku závodu jsem se cítil silný ve srovnání s Hamiltonem, jen jsme neměli tempo Verstappena a Sainze, ale stačilo to, abychom kontrolovali Hamiltona a Mercedes.“

„A pak virtuální safety car. Štěstí nebo smůla, změnilo to závod. Dobrá, ale pořád bychom možná mohli bojovat o třetí, čtvrté místo.“

„Ale když pak přišel problém s motorem, byla to jen snaha přežít, snaha o DRS, kamikadze jízda v zatáčkách před detekčním bodem, protože DRS byl pak na rovinkách mou jedinou jistotou.“

Alonso v závěru nemohl bojovat s Oconem. V týmovém rádiu řekl, že i přes problém s motorem je 100krát rychlejší.

„Nemohl jsem předjet. Ale ano, bylo to velmi frustrující, protože moje auto tento víkend létalo. A na rovinkách jsem měl víceméně sekundovou ztrátu. A i s tím jsem byl v závodě stále rychlejší. Je neuvěřitelné, že jsem skončil na sedmém místě.“

„Měli jsme stejné pneumatiky, protože jsme oba zastavili během VSC. Na rovinkách jsem byl o sekundu pomalejší, takže jsem musel v zatáčkách získat 1,1 nebo 1,2 sekundy, abych tu ztrátu zmenšil. Takže to bylo těžké,“ řekl Alonso o „souboji“ s týmovým kolegou.

Alonso si postěžoval na letošní spolehlivost, která ho trápí více než Ocona.

„Pokud jsme nedojeli na stupních vítězů, je to proto, že jsme měli problém se spolehlivostí na voze 14 a možná smůlu s virtuálním safety carem, ale štěstí nemůžete ovlivnit. Spolehlivost vozu 14 by měla být o něco lepší.“