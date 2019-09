Výsledky z Monzy a Spa Péreze polily živou vodou

V Belgii i Itálii Sergio Pérez dojel na bodech. Zkušený Mexičan, který nedávno u Racing Pointu prodloužil smlouvu o další tři roky (tedy do konce sezony 2022), vstoupil do ročníku 2019 v dobré formě. V prvních čtyřech závodech se třikrát dostal do top ten. Pak však následovala smolná série osmi závodů bez bodu.

Šesté místo v Belgii a sedmé v Itálii proto Pérezovi přišlo náramně vhod.

„Ve Spa a v Monze to nebylo snadné, ale získali jsme důležité body a zdá se, jako by se moje sezona zase trochu napravila. Tvrdá práce v továrně se vyplácí a daří se nám i na trati. V týmu teď panuje výborná atmosféra. Ze všech vyzařuje nadšení.

Těším se na Singapur, kde se mi podařilo v minulosti odjet několik dobrých závodů. Charakter tamní trati mi vyhovuje a obecně mám městské okruhy hodně v oblibě. Musíte být agresivní a zároveň precizní. Je to okruh, kde jezdec hraje důležitou roli,“ prohlásil Pérez, který je v průběžném pořadí jezdců na třináctém místě.

Pro GP Singapuru, která je na programu tento víkend, se Racing Point chystá přivézt velký balík vylepšení. Podle Péreze by mohla tým ze Silverstonu vyšvihnout mezi čtyři nejrychlejší stáje.

Foto: Getty Images / Charles Coates