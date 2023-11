Výsledky GP USA se nemění. Žádost Haasu o přezkum byla zamítnuta

Sportovní komisaři po dvou dnech jednání zamítli žádost Haasu o přezkoumání výsledků Grand Prix USA.

Haas krátce před závodem v Brazílii využil dvoutýdenní lhůty a podal žádost o přezkoumání výsledků GP USA.

Tým viděl problém v přístupu sportovních komisařů k šesté zatáčce. V ní podle Haasu řada jezdců mnohokrát porušila traťové limity, ale sportovní komisaři to neřešili. Ředitel závodu později na dotazy týmů odpověděl, že kvalita kamery v šesté zatáčce nestačila k jasnému usvědčení jezdců z překračování limitů.

Haas jako důkaz předložil záběry z onboard kamer vozů Albona, Sargenta, Péreze a Strolla.

Sportovní komisaři se sešli přes videohovor včera v 15 hodin a znovu pokračovali v jednání dnes ve stejnou dobu. Pozváni byli také zástupci Williamsu, Red Bullu a Astonu Martinu.

Žádost byla zamítnuta

Pokud by Haas uspěl (a v plném rozsahu), výsledky závodu by se dodatečně hodně změnily. Nejvíce by na tom vydělal Haas – konkrétně Nico Hülkenberg. Naopak nejvíce by prodělal Sergio Pérez.

Aston Martin uvedl, že podle něj neexistují žádné nové skutečnosti, protože nebyly předloženy žádné „sekundární důkazy“, jako jsou záběry z kamer na okrihu. Podle Astonu byly také týmy dříve informovány FIA, že porušení traťových limitů nebude posuzováno pouze na základě záběrů z onboard kamer.

Názor Andyho Stevensona z Astonu Martin podpořili také zástupci Red Bullu a Williamsu.

Podle sportovních komisařů nejsou záběry z onboard kamer nové, byly k dispozici Haasu v době rozhodnutí a nejsou relevantní.

Sportovní komisaři dále zopakovali argument, o kterém jsme již psali výše – porušení traťových limitů je vymáháno na základě pevných kamer s adekvátním rozlišením, kterou jsou na okruzích (CCTV). V případě traťových limitů jde o občas o centimetry, a tak jsou potřeba přesné záběry. Kamera pro šestou zatáčku nepokrývala vrchol zatáčky, takže ji nebylo možné použít.

Onboard záběry jsou podle sportovních komisařů užitečné pouze pro ověření porušení limitů vozem, který jede před vozem, z něhož záběr pochází, a nikoliv samotným vozem.

Haas i sportovní komisaři měli v době rozhodnutí onboard záběry k dispozici, ale nepoužili je z výše uvedených důvodů.

Sportovní komisaři také uvedli, že „žádost o přezkoumání konečné klasifikace se musí týkat klasifikace samotné. Není možné uplatnit právo na přezkoumání konečné klasifikace ke zpochybnění rozhodnutí přijatých před ní.“

„Vhodným opravným prostředkem, jak upozornit na údajné porušení předpisů ze strany jiných soutěžících během soutěže, je protest, jak to učinil například Aston Martin na Grand Prix Rakouska 2023. Účelem práva na přezkum je umožnit soutěžícím požádat o přezkum formálního rozhodnutí přijatého sportovními komisaři ve světle jakýchkoli významných a relevantních nových důkazů, které strana žádající o přezkum v době rozhodování neměla k dispozici.“