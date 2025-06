Výsledky Cunody nejsou uspokojivé. Dostane však čas, tvrdí Marko

Júki Cunoda má za sebou prvních sedm závodů od chvíle, co se po GP Číny přesunul z týmu Racing Bulls do Red Bullu.

A přestože si Red Bull od povýšení Cunody na úkor méně zkušeného Liama Lawsona sliboval, že Japonec bude ve sbírání bodů podstatně větší oporou, zatím se tato očekávání příliš nenaplňují. Cunoda totiž v sedmi závodních víkendech získal sedm bodů (vč. třech, které získal ve sprintu v Miami), zatímco jeho kolega Max Verstappen jich za stejnou dobu vybojoval o 94 víc.

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko v tomto kontextu přiznává, že jsou Cunodovy výsledky problém, avšak na druhou stranu dodává, že jeho pozice není až do konce sezony ohrožena.

„Cunoda získal v posledních třech závodech jeden mistrovský bod, což samozřejmě není uspokojivé. Bohužel si při havárii v Imole zničil nový podvozek a další díly, proto v současné době nejezdí se stejným nastavením jako Max,“ uvedl Marko ve svém sloupku pro Speedweek s tím, že kvůli nedostatečnému bodovému přísunu od druhého jezdce již Red Bull odpískal jakékoliv snahy získat titul v Poháru konstruktérů.

„Ve volných trénincích přitom Júki často zaostává (za Verstappenem, pozn. red.) jen třeba o desetinu sekundy, jenže pak dojde na kvalifikaci a rozdíl se zvětší. Pod tlakem je to zkrátka těžší,“ poznamenal dále zástupce Red Bullu, jenž zároveň odmítl, že by se již chystala další rošáda, která by znamenala nahrazení Cunody mladíkem Isackem Hadjarem.

„Potřebuje více času a dostane ho. Předpokládáme, že bude v autě až do konce sezony,“ dodal Marko.