Vyšetřování způsobilo spoustu škod, říká Wolff o událostech z prosince

V prosinci se objevily informace, že Toto Wolff a jeho manželka jsou vyšetřování kvůli možnému střetu zájmu. Susie Wolffová pracuje jako šéfa F1 Academy a tedy pro FOM, její manžel je zase šéfem týmu. Vyšetřování se týkalo toho, že mezi oběma mohly putovat důvěrné informace.

Wolffa a jeho manželky se zastaly týmy a FIA nakonec velmi rychle vyšetřování zastavila.

„Sledují nás miliony lidí. Musíme být příkladem toho, co říkáme a děláme,“ řekl Toto Wolff pro La Gazzetta dello Sport.

„Vyšetřování, které bylo zahájené a uzavřené během dvou dnů, způsobilo spoustu škod a není to to, co se od světa F1 obecně očekává.“

„Pokud chceme, aby byl sport stále profesionálnější, musíme se snažit vnést transparentnost tam, kde není, a nastavit standardy na nejvyšší možné úrovni. Nemohu mluvit za Susie, ale je to bojovnice, má pevné odhodlání. Není to poprvé, co čelí obtížím, a u každého soudu půjde až do konce.“

„Když si dnes někdo zadá Susie Wolffovou do vyhledávače na webu, jako první zpráva se objeví vyšetřování. Kulka vyšla z pistole a už se tam nemůže vrátit.“

Z FIA v poslední době odešlo několik lidí a to včetně sportovního ředitele Steva Nielsena a technického ředitele Tima Gosse.

„Myslím si, že FIA má jako instituce mnoho důležitých úkolů, z nichž prvním je vládnout eticky, transparentně a čestně,“ tvrdí Wolff.

„To zahrnuje způsob řízení sportu společně s F1 a týmy, ale také jak jsou nastavena a kontrolována pravidla. Nakonec musíme všichni sdílet stejný cíl – ještě více rozšířit F1 ve světě. K tomu potřebujete stabilitu.“

„Není dobré, když odcházejí zkušení a kvalitní lidé. Odešel Steve Nielsen, který zná tento sport ze všech stran, a to je velká rána. Pak odešel Tim Goss, a tím Nicolas Tombazis ztrácí velmi dobrého poručíka. A další odstoupili.“

„Jako týmy s tím nemůžeme nic dělat. Není na nás, abychom rozhodovali o tom, jak lidé řídí své zaměstnance a jejich strukturu. Ale když z organizace najednou odejdou tak dobří lidé, vytvoříte vakuum. To je jasné. Musíte si položit otázku, proč jich tolik odešlo a proč to udělali právě teď.“