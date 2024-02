Vyšetřování Hornera? Pro F1 je to zkouška jejích hodnot a opravdu důležitý moment, tvrdí Hamilton

Ačkoliv od chvíle, kdy se veřejnost dozvěděla o interním vyšetřování Christiana Hornera kvůli jeho údajně nevhodnému chování vůči podřízené, uběhl již téměř měsíc, Red Bull stále nezveřejnil žádné závěry.

Někteří jezdci byli během čtvrteční tiskové konference dotázáni, jaký mají na probíhající kauzu názor.

Zatímco například Fernando Alonso či Lando Norris nechtěli tuto záležitost nyní komentovat, Lewis Hamilton se ke kauze krátce vyjádřil.

„Na tohle se samozřejmě špatně odpovídá. Myslím si však, že musíme neustále usilovat o to, aby byl tento sport a prostředí, ve kterém lidé pracují, bezpečný a inkluzivní. Jakákoliv obvinění musíme brát vážně,“ prohlásil jezdec Mercedesu.

„Samozřejmě nevíme, co všechno se stalo. Je ale třeba to vyřešit. Bude opravdu zajímavé sledovat, jak se to bude řešit dál, pokud jde o vliv, který to může nebo nemusí mít na náš sport. Myslím, že je to pro F1 opravdu důležitý okamžik, abychom se ujistili, že jsme věrni našim hodnotám,“ dodal na toto téma Hamilton.