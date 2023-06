Vyrovnat Sennu je neuveřitelné, říká po zisku 41. výhry Verstappen

Max Verstappen díky výhře v Montrealu vyrovnal v historických tabulkách legendárního Ayrtona Sennu.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Max Verstappen po GP Kanady oslavil své již 41. vítězství, čímž se vyrovnal Ayrtonu Sennovi, mistrovi světa z let 1988, 1990 a 1991.

I když pilot Red Bullu není velkým příznivcem porovnávání současných jezdců s předchozími generacemi, v cíli Velké ceny Kanady bylo z jeho slov znát, že pro něj vyrovnání se Sennovi hodně znamená.

„Nerad srovnávám různé generace. Za sebe ale mohu říct, že když jsem byl malý kluk a jezdil na motokárách, tak jsem sice snil o tom, že budu jezdcem formule 1, ale nikdy by mě nenapadlo, že vyhraji 41 velkých cen,“ řekl Verstappen, kterého citoval Autosport.

„Vyrovnat Ayrtona je něco neuvěřitelného. Jsem na to hrdý, ale samozřejmě doufám, že to tím nekončí. Doufám, že budeme moci vyhrávat další závody,“ uvedl dvojnásobný mistr světa, který se vyjádřil i k tomu, že Red Bull v Kanadě dosáhl na své sté vítězství.

„Je to pro tým skvělý úspěch. Věděli jsme, že je zde první příležitost na to stovku dosáhnout a jsem rád, že se nám to povedlo. Ale i v tomto případě doufám, že vyhrajeme více než sto závodů. Nový cíl je 200,“ dodal Verstappen.