Vyrovnání výkonu motorů? Red Bull je otevřen diskuzi

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera by F1 měla v otázce vyrovnání výkonu motorů použít rozum, pokud jsou rozdíly příliš velké.

Během GP Maďarska přišel web Motorsport.com s informací, že se Komise F1 chystá ve Spa probírat otázku možného vyrovnání výkonů motorů.

Mělo by se tak stát na základě obav Renaultu, který dodává pohonné jednotky vlastní stáji Alpine a jehož motory mají mít o 20 až 30 koní menší výkon než je to v případě konkurence. Kvůli zmražení vývoje motorů do konce sezony 2025 však Renault nemá příliš možností, jak situaci řešit.

„Všechny týmy si dělají analýzu, stejně tak FIA. My jsme s výkonem výrazně níže,“ přiznal podle Autosportu šéf Alpine Otmar Szafnauer.

Ačkoliv bývá zvykem, že jsou týmy proti tomu, aby jejich konkurence získala jakoukoliv úlevy, zdá se, že v případě vyrovnání výkonů motorů je to jinak.

Potvrzují to i slova šéfa Red Bullu Christiana Hornera, jehož tým v současnosti využívá pohonných jednotek Honda RBPT.

„Jde o to zjistit, o jak moc velké deficity se jedná. FIA má k dispozici všechny údaje a měla by přesně prezentovat, jaké jsou rozdíly,“ prohlásil Horner.

„Myslím, že by to bylo pro všechny zajímavé vidět. Pokud u někoho v rámci současné homologace existuje nějaký deficit, pak je to něco, k čemu bychom měli přistupovat rozumně. V opačném případě jste totiž zablokováni na dva roky. Nebránil bych se proto rozumné diskuzi,“ dodal boss Red Bullu.

Szafnauer slova Hornera přirozeně ocenil.

„Jsem rád, že to Christian řekl, protože když se podíváte zpět, důvodem pro zmrazení motorů bylo, že Honda oznámila odchod a Red Bull neměl oddělení motorů, které by mohlo pokračovat ve vývoji. Důvodem, proč jsme se všichni dohodli, byl prospěch Red Bullu, takže je hezké, že to Christian uznává,“ řekl Szafnauer.