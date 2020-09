Vyrovná Hamilton v Rusku Schumacherův rekord? Zdá se to neskutečné, říká

„Zdá se to neskutečné,“ řekl Hamilton po Mugellu. „Je to privilegium být v této pozici a mít tak skvělý tým a auto, které dokážou dodávat víkend co víkend. Budu už navždy vděčný lidem, kteří i nadále tvrdě pracují. Jsem jen článkem v řetězci.“

„Získat vítězství není snadné, když vás každý víkend tlačí na limit skvělý jezdec, jako je Valtteri.“

Mercedes předem asi žádné oslavy chystat nebude. „Velmi věříme v karmu,“ řekl Toto Wolff v Toskánsku. „Musíte být schopni umožnit, aby se věci staly, a určitě, kdo by si někdy pomyslel, že někdo překoná těch 91 vítězství. Ale jsem si jistý, že přijdeme s nějakými kreativními nápady.“