Výrobci jednali o pravidlech. Ferrari muselo čekat na chodbě

Ferrari si zkomplikovalo jednání o nových pravidlech pro rok 2026.

Podle webu racingnews365.com byl Ferrari 15. prosince odepřen přístup na jednání o nových pravidlech pro rok 2026.

Výrobci, kteří chtějí být v roce 2026 dodavateli, se měli v loňském roce přihlásit FIA. Termín byl několikrát posunut – mimo jiné z 15. října na konec listopadu. Do původního data se přihlásila jen společnost Audi Formula Racing, která zajišťuje vstup německé automobilky do F1.

Alpine SAS, Honda Racing Corporation, Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) a Red Bull Powertrains (RBPT) se přihlásili do druhého data.

Mezi přihlášenými je tedy i Honda, což ale neznamená potvrzení návratu do F1. Japonci si spíše ponechávají otevřená vrátka a přístup k jednacímu stolu. Návrat Hondy je ale velmi pravděpodobný, i když to nejspíše nebude v rámci spolupráce s Red Bullem (ten má jednat s Fordem o volnější spolupráci).

Na seznamu přihlášených ale chybí Ferrari SPA (SPA je italská zkratka pro a.s., pozn. redakce).

Podle informací RacingNews365.com mělo Maranello obavy, že s Red Bull Powertrains bude zacházeno jako s novým dodavatelem. V Milton Keynes by na tom tak byli stejně jako Audi a měli určité výhody pro „nováčky“.

Německá automobilka sice má bohaté zkušenosti v motorsportu, ale žádné ve formuli 1. Red Bull naopak má přístup k duševnímu vlastnictví Hondy a nové pohonné jednotky budou vycházet z těch současných.

Pokud by Red Bull převzal duševní vlastnictví Hondy, mohl by být možná brán jako stávající výrobce pohonných jednotek. Honda ale nakonec z F1 tak úplně neodešla a pohonné jednotky vyrábí v Sakuře dál. Práva k duševnímu vlastnictví vrátil Red Bull Hondě nevyužité poté, co bylo jasné, že po roce 2025 půjdou obě společnosti vlastní cestou.