Výrobci dostali vzorky „bezuhlíkového“ paliva

Motory formule 1 už pár let spalují palivo, které obsahuje 5,75 % biosložky. Od příštího roku to bude 10 %. V roce 2025 bude palivo 100 % neutrální z hlediska emisí oxidu uhličitého.

Podle Auto Motor und Sport už výrobci dostali barely s 200 litry testovacího paliva. Na základě výsledků připraví FIA další verzi.

„První dojem nebyl překvapivý. Palivo má méně energie, což vede ke snížení výkonu motoru,“ říká jeden z inženýrů. V závislosti na výrobci se ztráty pohybují mezi 60 a 80 kilowatty (80 až 110 koní). To je opravdu hodně, ale je potřeba si uvědomit, že výrobci naleli palivo do současných motorů, které nejsou pro podobné palivo optimalizovány.

Konec konců se nyní upravují spalovací motory pro nové palivo E10, kde je rozdíl výrazně menší. Velká část ztrát by se tak úpravami motoru dala kompenzovat.

Pokud by někdo do motoru F1 načerpal palivo, které tankuje u čerpací stanice, došlo by také k výraznému poklesu výkonu.

Na druhou stranu přináší nová paliva i pozitivní účinky. A nejde jen o ekologii.

Už palivo E10 pro příští rok přináší benefity. Etanol například pomáhá předcházet poškození klepáním způsobenému nekontrolovaným spalováním a zaručuje lepší vnitřní chlazení válců. Nové palivo je navíc bohatší na kyslík, což umožňuje snížit plnicí tlak při stejném výkonu.

Etanol bez úprav samozřejmě dodává spalování méně energie. To by se dalo kompenzovat vyšší spotřebou, ale to by nebylo v souladu s duchem pravidel. Omezení průtoku na 100 kilogramů za hodinu a 110 kilogramů na závodní vzdálenost budou platit i v příštím roce.

Problém s oktanovým číslem

Motorový guru Mario Illien provádí experiment s jednou švýcarskou společností. Na rozdíl od FIA pocházelo jeho palivo výhradně z laboratoře. Při testech však naráží na stejný problém, na který narazí také inženýři F1.

Při výrobním procesu je stále obtížné dosáhnout oktanového čísla potřebného pro vysoce výkonné motory. Postupně se ale prolomí hranice i zde a navíc existuje řešení.

„První várka měla 91 oktanů, druhá už 95,“ uvádí Illien. Jeho návrh na zvýšení výkonu je jednoduchý. „Zvyšte kompresní poměr! S etanolem je to možné. V současné době je ve formuli 1 povolen maximální poměr 18:1.“

Inženýři také upozorňují, že díky novým typům paliv získají větší volnost v dalších konstrukčních parametrech motoru.