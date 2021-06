Výrobce čeká velká schůze kvůli novým motorům. Dorazí i Porsche a Audi

Pracuje se na budoucnosti. V továrnách týmů vznikají nové vozy, v továrnách dodavatelů pohonných jednotek se pracuje na nových verzích. A pracuje se také v zákulisí. V příštím roce dojde ke zmrazení současných pohonných jednotek. Red Bull bude díky tomu moci v klidu převzít pohonné jednotky Honda a ostatní výrobci budou moci začít pracovat na nových pohonných jednotkách, které mají přijít v roce 2025.

Nové pohonné jednotky mají být levnější a jednodušší. Samotná cesta k jednoduchosti je však velmi složitá. V sobotu 3. července proběhne podle Auto Motor und Sport na Red Bull Ringu shůze, které se kromě stávajících výrobců zúčastní také Porsche a Audi. Obě značky už delší dobu sondují a monitorují situaci. Ke vstupu do F1 se ale zatím neodhodlaly.

Na jednání budou „těžké váhy“. Ola Källenius za Mercedes, John Elkann za Ferrari, Luca de Meo za Renault a Dietrich Mateschitz za Red Bull. Z koncernu VW dorazí za Audi Markus Duesmann a generální ředitel Porsche Oliver Blume.

F1 a FIA chtějí mít nové pohonné jednotky definovány do konce roku. Musí se však odpovědět na mnoho a mnoho otázek. Kolik by měl motor stát? Jak vysoký by měl být rozpočtový strop pro výrobce? Které části by se měly stát standardními díly a které ne? Jak by měl vypadat spalovací motor? Jak velký by měl být podíl elektrické energie? Potřebujeme MGU-H, nebo ne? Má být výkon přiváděn na přední i zadní nápravu, nebo pouze na zadní? Jak velká a těžká může být baterie, aby se nezvýšila celková hmotnost vozu a aby se příliš nezměnila architektura vozu?

Jeden parametr je už jasný. Jezdit se bude na palivo s neutrálním obsahem oxidu uhličitého .Základem bude pravděpodobně současný V6.

Red Bull počítá s rozpočtovým stropem ve výši 80 milionů dolarů. Ferrari je realističtější a podle Auto Motor und Sport mluví spíše o 120 milionech.

Cena za jednu pohonnou jednotku by neměla přesáhnout 1 milion dolarů, což je asi polovina současné ceny.

Jak už je ve F1 běžné, všichni to myslí dobře a souhlasí, dokud nepřijde řeč na detaily. V této fázi už každý hájí své zájmy. Dohoda nebude snadná. Sobota je jen začátek.