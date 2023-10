Vyřešte traťové limity, nebo nebude žádný závod, vzkazuje šéf FIA okruhům

V Kataru jsme měli opět problémy s traťovými limity. Jezdci dostávali penalizace a smazáno bylo více než 50 časů. Prezidentovi FIA se to nelíbí.

Na některých tratích nejsou problémy žádné, na některých velké. Kromě Kataru si asi každý vzpomene na letošní Rakousko. Po závodě bylo osmi jezdcům uděleno 12 penalizací.

Motorsport.com se zeptal prezidenta FIA, co s tím hodlá dělat. „Máte naprostou pravdu, stejný problém jsme měli v Rakousku, tam to bylo 1200 přestupků,“ řekl Muhammad bin Sulajim.

„A musím říct, že gratuluji sportovním komisařům, že si toho všimli. Ale je to řešení? Ne.“

„Řešením je zlepšit trať jako takovou. Vím, že se tomu někteří brání, ale popravdě řečeno, pokud to neudělají, žádný závod nebude. Je to jednoduché. Tohle si nemůžeme dovolit.“

„Musíme najít řešení. Jedním z nich je, aby to při opuštění tratě klouzalo. Jezdce nemůže zastavit nikdo jiný než oni sami. Můžeme se zamyslet nad výškou obrubníků. Nepoškodí to auta? Nebo je asi možnost dát tam štěrk, ale se štěrkem musíme být velmi opatrní. Jak hluboký je štěrk? Protože nechcete, aby tam někdo uvízl. A jak velký je štěrk, protože nechcete, aby se auto poškodilo. Musíte najít rovnováhu.“

„Věřím, že teď už to není otázka, zda to uděláme. Musíme to udělat. A musíme naslouchat hlavně jezdcům, jejich zpětné vazbě.“

Bin Sulajim chce najít řešení už pro příští sezónu. „Nemůžeme si dovolit, aby to pokračovalo, zejména tam, kde to vidíme neustále.“

Chce více peněz

Prezident FIA říká, že další zlepšení, která by umožnila lépe kontrolovat porušování limitů na trati, jsou možná, zejména díky novým technologiím, ale FIA podle něj potřebuje více zdrojů, aby je mohla využít.

„Využití technologií by tu mělo být. Využívá se v mnoha oblastech, ale FIA potřebuje více zdrojů, které by mohla investovat zpět do sportu. Neskrývám, že potřebujeme více zdrojů. Vždyť tady jde o 20 miliard dolarů a my to nemůžeme provozovat s minimem peněz.“

„Naše dohoda musí být lepší. Musíte si uvědomit jednu věc – my vlastníme šampionát. Já zastupuji pronajímatele a my ho pronajímáme. Naše poslání je jiné než u Liberty, ale jsme na stejné lodi. Neměli bychom tuto velkou zodpovědnost provozovat se škrty. Jsme transparentní. FIA by měla být svobodná a mít prostředky na to, aby to vedla co nejlépe. Pokaždé, když jsme lepší, děláme týmy lepšími a děláme sport lepším.“