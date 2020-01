Vyřešili jsme své problémy. Nyní musíme zlepšit rychlost na rovinkách, říká Bottas

„Myslím, že mechanicky a aerodynamicky z hlediska výkonu v zatáčkách a celkové přilnavosti jsme byli silní,“ řekl Bottas, kterého cituje RaceFans. „Dokázali jsme také odhalit mnoho problémů, které jsme měli předtím, jako je rychlost v pomalých zatáčkách.“

„Například Monako pro nás bylo dříve ošidné, ale teď jsme tam také schopni být konkurenceschopní.“

Bottas má jasno o oblasti, ve které se musí stříbrné šípy zlepšit. Není žádným překvapením, že jde o rychlost na rovinkách, ve které vloni ztráceli na Ferrari.

„Pokud jde o šasi, udělali jsme opravdu solidní pokrok. Jsem si jistý, že u pohonné jednotky na to tlačíme na plné obrátky, protože víme, že největší slabinou, kterou máme nyní oproti jiným týmům, je výkon na rovinkách. V tomto ohledu existují pouze dvě věci: je to odpor a výkon. Jsou to tyto věci, na které se zaměřujeme.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson