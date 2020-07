Vyřazení v druhé části kvalifikace mě překvapilo, přiznává Vettel

Už v první části kvalifikace skončil Leclerc za Maxem Verstappenem, Lancem Strollem a oběma mercedesy. Vettela pak porazili Sergio Pérez na druhém racing pointu a Carlos Sainz Jr. na mclarenu a čtyřnásobný mistr světa skončil v Q1 až osmý.

V Q2 Vettel ztratil na nejrychlejšího Valtteriho Bottase 1,191 sekundy a skončil až jedenáctý.

Jen těsně přitom postoupil do závěrečné části druhý pilot Ferrari Leclerc, který skončil desátý s jen o 165 tisícin rychlejším časem, než měl Vettel.

„Je to samozřejmě překvapení. Mysleli jsme, že jsme měli trochu na víc. Vypadá to ale, že ostatní jeli v trénincích konzervativněji a s větším množstvím paliva. Nebyl jsem úplně spokojen s autem, při nájezdu do zatáček bylo přetáčivé trochu více, než bych si představoval,“ řekl Vettel.

Pro nedělní závod má Vettel větší očekávání. V dnešní kvalifikaci podle něj Ferrari uškodily vyšší teploty, které v Rakousku oproti pátečním tréninkům panovaly.

„Zítra to bude jiný obrázek. Tím, jak byla teplota tratě vyšší, to pro nás dnes bylo horší. Bude to dlouhý závod. V závodním režimu jsme na tom vždy lépe, získáme nějaké pozice a dobré body,“ dodává optimisticky.

Leclerc až ve čtvrté řadě

Po těsném postupu mezi nejlepších deset jezdců Leclerc v závěrečné části kvalifikace obsadil sedmé místo se ztrátou necelé sekundy na Bottase. Kromě obou jezdců Mercedesu a Red Bullu Monačana porazil také Lando Norris na mclarenu a Pérez z Racing Pointu.

Doplníme...

Foto: Getty Images / Peter Fox