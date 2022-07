Vypadá to, že Pérez už je v letním režimu, říká Marko

V Rakousku Pérezovi smazali časy kvůli traťovým limitům. V Maďarsku mu také smazali čas, ale následně mu ho zase vrátili. Do Q3 se však Mexičan nedostal.

Při pohledu na startovní rošt to z jistého úhlu pohledu nevypadá tak hrozně. Pérez 11., Verstappen o pozici před ním. Ale jde o kontext. Verstappen měl technické problémy, Pérez se nedostal do Q3 a v prostřední části kvalifikace ztratil na týmového kolegu 8 desetin.

Na začátku sezóny se Pérezovi dařilo a dokonce to vypadalo, že by se mohl zapojit do boje o titul. V poslední době to už tak skvělé není. Může to souviset se změnami vozu. Pérez si před časem stěžoval, že jeho vývoj jde směrem k tomu, co vyhovuje jeho týmovému kolegovi. Red Bull to popřel.

Zatímco na začátku roku Red Bull výkony Péreze chválil a prodloužil s ním smlouvu, nyní Mexičan čelí kritice.

„Momentálně je příliš daleko za Maxem Verstappenem,“ řekl Helmut Marko pro Sky Sport Germany.

„Ve všech trénincích se trápil, takže si budeme muset spolu sednout. Letní přestávka ještě nezačala, ale vypadá to, že on už je v tomto režimu.“

Podle Marka Pérez experimentuje s nastavením vozu a s tím bude nejspíše konec.

„Musíme si s ním promluvit. Musí se držet Verstappenova nastavení a být vpředu od prvního tréninku.“

„Když jste v prvním volném tréninku o sekundu pomalejší, tak to nedoženete. Viděli jsme to v některých závodech i loni. Tehdy se nám to podařilo odstranit, takže se musíme ujistit, že tomu bude tak i nyní.“