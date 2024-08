Vypadá to na těsný souboj s Maxem a mclareny, říká Russell

„Bylo to opravdu těžké, protože foukalo. Ale auto fungovalo opravdu dobře. Vypadá to na docela těsný souboj s mclareny a Maxem,“ řekl George Russell.

„Kvůli větrným podmínkám to bylo obtížné. Jsou to snad největrnější podmínky, jaké si za posledních několik let, co řídím vůz formule 1, pamatuji. Nicméně auto fungovalo opravdu dobře a vypadá to, že vylepšená podlaha, kterou jsme přivezli do Spa, funguje efektivně.“

„Očekáváme, že nás po zbytek víkendu čeká další fascinující bitva o místa na stupních vítězů. Zítra to však může být všechno úplně jinak, protože podmínky se pravděpodobně opět změní.“

„Dnešek nebyl vůbec špatným vstupem do víkendu,“ řekl Hamilton. „Všechno šlo dobře, auto bylo živé a na časomíře jsme se pohybovali blízko čela startovního pole. Našemu autu rozumíme a díky tomu je start do každého víkendu mnohem snazší. Odtud můžeme dělat spíše drobné úpravy než velké změny, a díky tomu je mnohem snazší najít výkon. Stejně tomu bylo i dnes a to nás dobře připravuje na zbytek víkendu.“

„Na měkké směsi pneumatik jsem ze svého kola nevytěžil maximum, což je pro kvalifikaci povzbudivé. Dnes večer projdeme data z dlouhých jízd a uvidíme, zda se nám podaří přes noc dosáhnout dalších zlepšení.“