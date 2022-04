Vylepšenou podlahu bude mít v Imole také Alfa Romeo

„S výsledky prvních tří závodů jsem naprosto spokojen,“ řekl Vasseur pro Autosport k výkonům týmu na začátku letošní sezony.

Podle Vasseura se musí jeho tým nyní soustředit na vývoj. „Jako každý máme v plánu nějaké novinky, ale ty musí fungovat a musí fungovat podle plánu.“

„Pro Imolu budeme mít na podlaze nový díl. Zatím to vypadá dobře. Pokud se bude čekat, po Imole přijde na řadu Miami, což je docela ošemetné. Pak máte Barcelonu, což je v pořádku, ale pak je tu Monako, Baku, Montreal.“

„Máte dva různé přístupy mezi týmy. Je jednodušší přinést velký balík na každou čtvrtou událost, nebo se snažit nasadit jeden díl v každém víkendu? My jsme to tak udělali před třemi lety, protože před dvěma lety a loni jsme auto nevyvíjeli. A myslím, že to pro nás bylo velmi úspěšné. Budeme mít stejný přístup. Budeme se snažit přinášet aktualizace, ne na každý závod, ale na téměř každý. A první nás čeká v Imole, další v Barceloně a budeme se snažit pokračovat v tlaku a vývoji, dokud to půjde.“

Vasseur připustil, že kvůli sprintovému formátu je zavádění změn na voze obtížnější, ale trvá na tom, že se s tím tým dokáže vyrovnat.

„Určitě to není snadné, když je to na začátku sezony a my jsme stále v procesu zavádění vylepšení, ale myslím, že je to pro všechny stejné.“

„Je v rukou týmu, aby se rozhodl, zda chce mít vylepšení, nebo ne. Je na jezdcích, aby byli připraveni odvést dobrou práci ve volných trénincích. Dnes známe pravidla a pro mě to není žádné drama. Po celém světě máte spoustu šampionátů, kde se jezdí jen hodinu volného tréninku, nebo dokonce méně. Ale nakonec je to vždycky ten nejlepší jezdec, kdo vyhrává šampionát.“